На вооружении украинских войск замечены шведские штурмовые катера CB90

Источник изображения: topwar.ru

Швеция является активным «донором» киевского режима, отправляя в адрес ВСУ с начала проведения СВО крупные партии военной помощи. В частности, Стокгольм в феврале текущего года пообещал передать 10 штурмовых катеров Combat Boat 90.

Дополнительно к этому числу фонд украинского олигарха Рината Ахметова приобрел и передал для нужд ГУР три экземпляра CB90 общей стоимостью 165 млн гривен ($4,1 млн).

Combat Boat 90 способны решать широкий спектр задач. В частности, перевозить до 21 морского пехотинца и 4,5 тонны груза, вести разведку или наносить удары по противнику. Катера могут быть вооружены пулеметами, гранатометами, противокорабельными ракетами, морскими минами и глубинными бомбами. В первую очередь CB90 предназначены для ведения высокоманевренных боевых действий на мелководье.

Источник изображения: topwar.ru

Данные штурмовые катера, находящиеся в эксплуатации с 1991 года, состоят на вооружении Швеции, Норвегии, Греции, США, Мексики и Малайзии. Как указывают западные обозреватели, на них «поразительно похожи» «Рапторы», состоящие на вооружении ВМФ РФ, хотя нет никаких сведений о том, что производитель CB90, компания Dockstavarvet, участвовала в разработке российского аналога.