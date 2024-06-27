Япония пообещала продолжить введение жестких санкций в отношении России

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси также заявил, что Токио будет и дальше поддерживать Украину

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Япония продолжит осуществлять жесткую санкционную политику в отношении России и поддерживать Украину. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"В сотрудничестве со странами G7, включая США, мы как следует продолжим применение жестких антироссийских санкций и поддержку Украины", - отметил он.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать прошедшие телефонные переговоры глав оборонных ведомств РФ и США, Хаяси подчеркнул, что японская сторона ознакомилась с заявлениями обоих ведомств по теме. Выступив в очередной раз с критикой действий РФ на Украине, генсек кабмина Японии отметил, что японская сторона регулярно поддерживает контакты с американскими коллегами по всем связанным вопросам, воздержавшись от каких-либо более конкретных комментариев.

Как ранее сообщило Минобороны России, глава ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин во время состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Как уточнили в российском военном ведомстве, Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 000 человек и свыше 150 организаций из России. Ранее были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находится порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.