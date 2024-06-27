Войти
ТАСС

Источник сообщил о выходе АПЛ "Иркутск" на ходовые испытания после ремонта

352
0
0
Источник изображения: Владимир Саяпин/ ТАСС, архив

Предполагается, что в ходе госиспытаний "субмарина выполнит испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного и подводного положения", сообщил ранее другой собеседник агентства

КРОНШТАДТ, 26 июня. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации вышла на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Ремонт и модернизация АПЛ "Иркутск" на заводе "Звезда" в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что АПЛ "Иркутск" должна была выйти на ходовые испытания ориентировочно в июне. По словам еще одного источника ТАСС, "в 2024 году планируется вывести АПЛ "Иркутск" в море на все виды испытаний, предполагается, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного и подводного положения".

АПЛ "Иркутск", проходящая ремонт и модернизацию на заводе "Звезда" в Приморье, в феврале 2024 года была спущена на воду, ее модернизация продолжается у причальной стенки предприятия. Модернизированная АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ ТОФ будет нести более 30 крылатых ракет, в том числе "Калибр-ПЛ", "Оникс", а также гиперзвуковые "Цирконы". Наличие того или иного типа ракет на борту будет определяться стоящими перед субмариной задачами. В качестве оружия самообороны она получит более 30 торпед "Физик-2". Ранее планировалось, что "Иркутск" вернется в боевой состав подводных сил ТОФ сначала в 2017 году, затем - в 2019-м, затем - в 2022-м. Субмарина в 2001 году прибыла для ремонта на дальневосточный завод "Звезда". Фактически ремонт и модернизация начались в 2019 году.

АПЛ "Иркутск" - изначально К-132 - была заложена на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться как "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
К-132 Иркутск
Физик УГСТ
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
ТОФ
Выставки
МВМС
Похожие новости
10.07.2023
Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
30.12.2020
Ударные возможности подлодки "Иркутск" после модернизации могут увеличиться в два раза
28.09.2020
Источник: АПЛ "Иркутск" может вернуться в боевой состав ТОФ в 2023 году
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:19
  • 2211
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 10:15
  • 19
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России