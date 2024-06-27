Источник сообщил о выходе АПЛ "Иркутск" на ходовые испытания после ремонта

Предполагается, что в ходе госиспытаний "субмарина выполнит испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного и подводного положения", сообщил ранее другой собеседник агентства

КРОНШТАДТ, 26 июня. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации вышла на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"Ремонт и модернизация АПЛ "Иркутск" на заводе "Звезда" в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что АПЛ "Иркутск" должна была выйти на ходовые испытания ориентировочно в июне. По словам еще одного источника ТАСС, "в 2024 году планируется вывести АПЛ "Иркутск" в море на все виды испытаний, предполагается, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного и подводного положения".

АПЛ "Иркутск", проходящая ремонт и модернизацию на заводе "Звезда" в Приморье, в феврале 2024 года была спущена на воду, ее модернизация продолжается у причальной стенки предприятия. Модернизированная АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ ТОФ будет нести более 30 крылатых ракет, в том числе "Калибр-ПЛ", "Оникс", а также гиперзвуковые "Цирконы". Наличие того или иного типа ракет на борту будет определяться стоящими перед субмариной задачами. В качестве оружия самообороны она получит более 30 торпед "Физик-2". Ранее планировалось, что "Иркутск" вернется в боевой состав подводных сил ТОФ сначала в 2017 году, затем - в 2019-м, затем - в 2022-м. Субмарина в 2001 году прибыла для ремонта на дальневосточный завод "Звезда". Фактически ремонт и модернизация начались в 2019 году.

АПЛ "Иркутск" - изначально К-132 - была заложена на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться как "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве.