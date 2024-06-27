«Начинается реализация программы Ту-214»: завершена модернизация производства бомбардировщиков Ту-160

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Объединенная авиастроительная корпорация, которой принадлежат АО «Туполев» и Казанский авиационный завод, заявила о завершении модернизации трех цехов, предназначенных для производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Работы были проведены в центрах подготовки производства, механической сборки и летных испытаний.

Казанский авиазавод является единственной площадкой в России, производящей Ту-160М. Также на этом предприятии осуществляется модернизация Ту-22М3 и Ту-160. С 2016 года была проведена модернизация 10 объектов завода, что составляет три четверти его производственных мощностей. Оставшиеся работы будут завершены в текущем году. Всего на эти цели было выделено около 30 млрд руб.

Ожидается, что в соответствии с контрактом 2018 года Минобороны получит 10 новых бомбардировщиков Ту-160М к 2027 году. На данный момент было передано три самолета. С учетом завершения модернизации авиазавода подрядчик может уложиться в отведенные сроки.

На этом фоне должна начаться реализация нового проекта модернизации [производств] стоимостью более 90 млрд руб.: эта программа предназначена для развертывания серийного выпуска гражданских самолетов Ту-214

- говорится в издании Defense News.