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ТАСС

В партии Reform UK обвинили Джонсона в гибели тысяч украинских солдат

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Лидер британской правопопулистской партии Найджел Фараж также допустил, что Киеву придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон, убедивший президента Украины Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с РФ весной 2022 года, виновен в гибели тысяч украинских солдат вследствие затягивания конфликта. Об этом заявил лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как может выглядеть мирная сделка по Украине, политик заявил, что сперва стороны должны начать переговоры. "Не стоит отвергать мирную сделку, чем занимался Джонсон, исходя из своих собственных соображений. Как много людей погибли в результате этого, я не знаю. Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. Учитывая, что боевые потери достигают до 1 млн человек, мне кажется это необычным", - сказал Фараж, слова которого приводит газета The Times.

Лидер Reform UK допустил, что Украине придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий. "Это его [Зеленского] выбор. Никто даже не говорит о мире. Все говорят о том, что "Украина победит". Серьезно? Я достаточно скептически настроен в этом вопросе", - отметил Фараж. По его словам, "на Украине может не остаться молодых мужчин", если Зеленский будет пытаться вернуть все территории, которые украинские власти считают своими.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать". 

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