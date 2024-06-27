МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными

Ведомство поблагодарило Москву и Киев за поддержку посреднических усилий и подчеркнуло стремление продолжить поиск путей мирного урегулирования

ДУБАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Партнерские отношения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с Россией и Украиной способствовали успешному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"Успех новой посреднической миссии, которая стала пятой с начала этого года, является следствием дружеских и партнерских отношений Объединенных Арабских Эмиратов с двумя странами", - указано в заявлении министерства иностранных дел, распространенном информационным агентством WAM.

Ведомство поблагодарило власти России и Украины за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными, а также подчеркнуло стремление продолжить поиск путей мирного урегулирования конфликта и смягчения его гуманитарных последствий.

"Министерство подтверждает готовность Объединенных Арабских Эмиратов поддерживать все усилия и инициативы, направленные на достижение мирного решения конфликта между двумя странами, и подчеркивает, что дипломатия, диалог и снижение эскалации являются единственным способом преодоления кризиса, который позволит смягчить его гуманитарные последствия", - отмечается в документе.

25 июня Минобороны России сообщило, что РФ вернула 90 российских военных, находящихся в украинском плену, в результате переговоров. Взамен Украине переданы 90 украинских военнопленных. Процедура обмена состоялась при посреднической помощи эмиратских властей.