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Вестник Мордовии

Несущие смерть: советские супербомбы ФАБ-9000 проверены в ходе двух войн

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Источник изображения: Фото: Vitaly V. Kuzmin

Сейчас много пишут о применении в ходе СВО авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции ФАБ-3000. Мощь ударов такими боеприпасами впечатляет. Но необходимо напомнить, что самыми крупными отечественными авиационными бомбами считались фугасные ФАБ-9000 М54.

Они были созданы еще в 50-е годы. Реальный вес таких боеприпасов равнялся 9407 кг, а непосредственного взрывчатого вещества - 4297 кг.

По некоторым данным, впервые в реальной боевой обстановке они были использованы зарубежными военно-воздушными силами, речь идет об Ираке, который получил из СССР 12 бомбардировщиков Ту-22Б. В феврале 1986 года тройка таких самолетов на сверхзвуковой скорости нанесла удар по иранским подразделениям, вторгшимся на иракскую территорию в районе полуострова ФАО.

ФАБ-9000 взорвались на высоте восемь метров от поверхности земли, в результате противостоящая сторона понесла серьезные потери.

В 1986 уже советские Ту-16 бомбили объекты боевиков на территории Афганистана. С их помощью не только уничтожались базы бандформирований, но и менялся ландшафт - обваливались тропы, создавались обширные завалы.

У американцев, в свою очередь, долгое время самыми мощными были BLU-82, которые весили 6800 кг, а масса боевой части - 5700 кг. Интересно, что их сбрасывали с турбовинтовых С-130. Такое оружие применялось во Вьетнаме, в ходе операции "Буря в пустыне", а также во время пребывания американского оккупационного контингента в Афганистане.

Ей на замену была создана появившаяся в 2003 году GBU-43. Масса - 9500 кг, взрывчатки - 8480 кг. Зона сплошного поражения - 140 м. Точность применения обеспечивается инерциальной и спутниковой системами навигации. Как носитель использовался все тот же С-130. Сообщали, что было изготовлено 17 штук, часть из которых применили в Афганистане.

Лев Романов

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Ирак
Россия
США
Продукция
C-130
Б-90
Ту-22
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