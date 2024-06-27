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Военное обозрение

«Танков достаточно еще на несколько лет войны»: в западной прессе оценили «запасной резерв» ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели пытаются оценить «запас прочности» украинской армии в плане ее обеспечения материальной частью, в частности бронетехникой.

Резервы украинских танков Т-64, годные для ведения боевых действий, соответствуют арсеналу России

- полагают в издании Army Recognition.

Не совсем ясно, на основании каких данных делается этот вывод – говорится лишь о том, что после распада СССР Украине досталось до 3000 Т-64. Согласно сведениям IISS, на начало 2024 года ВСУ располагали 280 Т-64 всех типов, но не было указано, сколько находилось на хранении. В то время как на вооружении ВС РФ, по данным этой же организации, на начало текущего года состояло 1750 танков различных моделей (от Т-55А до Т-90М) и еще более 4000 размещалось на хранении.

Как указывается в Army Recognition, всего ВСУ потеряли около 300 Т-64. Хотя эта цифра вызывает большие сомнения, учитывая «специфические методы» подсчета у большинства западных аналитиков. Тем не менее, как поясняется в издании, украинская армия продолжает получать этот тип танков. В частности, вновь сформированной в октябре 2023 года 150-й механизированной бригаде (примерно сотой по счету бригаде СВ ВС) были переданы Т-64БВ. Эта модификация оснащена улучшенными броней, СУО и оборудованием для ведения ночного боя.

Со слов автора, после начала СВО украинская оборонка была рассредоточена, были открыты новые цеха в менее уязвимых регионах, и ее мощностей, наряду с польскими, хватает для проведения ремонта и модернизации Т-64. По крайней мере, нет свидетельств, что этот тип танков отправлялся на восстановление в Чехию – вторую после Польши производственную базу, обслуживающую ВСУ.

Если для восстановления пригодна хотя бы половина Т-64, оставленных СССР, то Украина обладает достаточным потенциалом для ведения интенсивных боевых действий на протяжении еще нескольких лет

- считает автор.

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Чехия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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