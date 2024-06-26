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Деловая газета "Взгляд"

В ход спецоперации вмешался искусственный интеллект

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В ход спецоперации вмешался искусственный интеллект
В ход спецоперации вмешался искусственный интеллект.
Источник изображения: vz.ru

«Мы выходим на новый уровень роботизации боя». Такими словами военные эксперты комментируют рубежный этап в ходе спецоперации – начало боевого применения технологий искусственного интеллекта. Как устроены эти технологии, какие боевые задачи они выполняют и как российский искусственный интеллект выглядит по сравнению с аналогичными технологиями противника?

О том, что уже в скором времени в войска планируется поставка беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ), Минобороны сообщало еще в феврале текущего года. А в октябре минувшего года тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что "повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя. Практика […] показывает, что зачастую для принятия решений отводятся уже не минуты, а секунды. Без передачи ряда функций от военнослужащих машине обеспечить такую оперативность попросту невозможно".

О необходимости внедрения ИИ в военной сфере неоднократно говорил и президент Владимир Путин. "За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. […] На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере", – цитирует президента сайт Кремля.

И вот теперь, по официальному сообщению Минобороны, это внедрение реализовано, соответствующие технологии уже начинают применяться в ходе спецоперации. Министру обороны России Андрею Белоусову представили работу группы управления беспилотниками. Операторы получают информацию от БПЛА, обнаруживают и распознают объекты противника в режиме реального времени, а осуществлять обработку видеопотока им помогают технологии искусственного интеллекта.

В экспертной среде соглашаются с тем, что ИИ постепенно становится реальностью на поле боя в ходе спецоперации. Использование ИИ "повысит оперативность и точность выполнения задач, а также увеличит продуктивность работы оператора", считает Александр Каниовский, замгендиректора и сооснователь компании "Флай Дрон".

"ИИ значительно сократит время на поражение целей в стане противника", – подтверждает и военный эксперт Борис Рожин. "Да, пока ИИ не способен заменить человека. Но оператор, умеющий пользоваться этой технологией, станет на порядок результативнее и быстрее", – добавляет Алексей Рогозин, руководитель "Центра развития транспортных технологий".

Видеопоток – это изображение, которое снимает беспилотник с помощью своей видеокамеры и передает его в центр управления. Например, это может быть местность противника, снятая дроном-разведчиком с большой высоты. Но даже опытный офицер разведки иногда с трудом распознает на мониторе объекты, расположенные на этой местности, тем более они могут быть тщательно замаскированы. Отличать и распознавать эти объекты – танк, артиллерийскую установку, окоп, блиндаж и т. д. – на фоне окружающей среды и призваны помочь средства ИИ.

"Искусственный интеллект – это требовательные к вычислительному оборудованию программные алгоритмы, которые основаны на принципе самообучения по мере роста объема доступных данных. И чем больше исходной информации, тем сложнее становится алгоритм", – объясняет Рогозин.

Алгоритм обучен видеть признаки тех или иных объектов и способен заметить их даже на том фоне, на котором их не способен распознать человеческий глаз.

По его словам, сегодня поле боя в избытке наполнено информацией, но "лишь малая ее часть обрабатывается до состояния, позволяющего использовать ее в алгоритмах ИИ". "Здесь скрыт гигантский потенциал для применения технологий в военном деле. Именно этот процесс мы и начинаем наблюдать", – считает спикер.

В условиях, когда на принятие решений отводится все меньше времени, ИИ способен не только упростить работу операторам, выявляющим цель, но и повысить точность ее поражения.

"Применение ИИ при обработке видеопотока часто называют техническим зрением", – продолжает Рогозин. –

"Полагаю, есть три направления, где эта технология даст наибольший результат. Первое – обнаружение скрытых объектов и малозаметного движения. Второе – улучшение качества изображений, сжатых и размытых в том числе из-за эффектов атмосферы. И третье – навигация для дронов, то есть замена спутниковых навигационных сетей типа GPS/ГЛОНАСС ориентацией по видимой поверхности земли".

По его оценкам, все три направления сегодня активно развиваются и проходят испытания, в том числе в боевых условиях.

ИИ и нейросети могут способствовать большей автоматизации работы беспилотников. "На поле боя замечены образцы дронов, оснащенных платами с нейросетями, которые обеспечивают автоматическое наведение на цель. Такие дроны способны различать пехотинца и технику. Качество там разное, но эту технологию можно испытывать гораздо шире. Будущее уже наступило", – говорит Рожин.

Искусственный интеллект способен повысить выживаемость беспилотников.

По мнению Каниовского, "благодаря машинному зрению и некоторым другим элементам искусственного интеллекта современные дроны способны лететь некоторое время без связи с оператором и преодолевать полосы РЭБ". Тем самым дроны защищают себя от обнаружения противником.

"Применение ИИ еще больше снизит эффективность РЭБ",

– прогнозирует Рожин.

Наконец, по словам Каниовского, ИИ способен помочь в части планирования крупных беспилотных операций и анализа большого объема разведданных, полученных с беспилотников.

Большое внимание развитию беспилотников с ИИ уделяет не только Россия. По данным западной прессы, противник на поле боя также применяет схожие образцы. В начале апреля CNN сообщал об атаках по российским НПЗ украинскими дронами, в которые "начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта". Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявляла, что Киев разрабатывает собственные аппараты с ИИ.

Однако гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин заверяет, что Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ. "Надо понимать, что Украина сама не производит такие дроны. Она получает их от Запада. Поэтому если мы сравниваем ВСУ и российскую армию, то здесь наши военные значительно вырвались вперед", – объясняет Рожин.

Перед нами только самое начало широкого внедрения ИИ в военное дело. Как говорит Рожин, далее мы увидим доработку, внедрение и массовое производство различных аппаратов, использующих ИИ. "По мере апробации вскроется немало "детских болезней". Но уже сейчас мы выходим на новый уровень роботизации боя", – отмечает спикер.

"Роль искусственного интеллекта увеличится. Думаю, мы не заметим, как ИИ будет интегрирован во многие образцы вооружений и станет неотъемлемой частью цикла принятия решений", – резюмирует Рогозин.

Матвей Мальгин

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