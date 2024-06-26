Майоры снимают генералов. О чем говорят перестановки в ВСУ?

Полковник Ходаренок назвал бардаком замену командующего ОС ВСУ Содоля на Гнатова

Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом украинский лидер сообщил в ходе своего ежедневного обращения. Из-за чего был снят генерал Содоль, о чем говорят подобные перестановки и почему действия Зеленского могут привести к разложению армии, объясняет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Незадолго до этого кадрового решения главы украинского государства начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) майор Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал в Государственное бюро расследований заявление на командующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений, что привело к потерям большой части территории страны. По факту получается, что обращение Богдана Кротевича привело к освобождению от занимаемой должности генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Источник изображения: Украинская Правда

Что такое Объединенные силы ВСУ

Для начала напомним, что собой представляют так называемые Объединенные силы ВСУ. Эта структура возникла после событий 2014 года для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями Украины, привлеченными для проведения мероприятий по обеспечению национальной обороны в Донецкой и Луганской областях. Впоследствии ОС трансформировались в Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины, то есть в орган военного управления ВСУ между группировками войск для проведения различных военных операций.

Структура, надо сказать, явно искусственная и надуманная, и в воюющей армии откровенно лишняя. Места в стройной цепи дивизия - армия - группа армий - Генеральный штаб ей нет.

Отметим, что Юрий Содоль занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ совсем недолго - всего с 11 февраля до 24 июня 2024 года. Можно сказать, не успел даже толком войти в должность и, как говорят военные, - вскрыть первый конверт («вали все на предшественника»). Да и в целом - в любой армии из-за недостатков в работе крайне редко освобождают генералов от занимаемых должностей, если они пробыли на своих постах менее года.

Не совсем понятна и та формулировка, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский - «заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова».

Если быть точнее, то у Владимира Зеленского это изложено так: «Совещание с военными. С утра. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас - Донетчине. И снабжению нашим силам всем, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова».

"Подобные действия ведут к разложению армии"

По идее, это должно все-таки выглядеть несколько иначе. К примеру, «я принял решение отстранить генерал-лейтенанта Юрия Содоля от занимаемой должности, как не справившегося с командованием Объединенными силами ВСУ, и откомандировать его в распоряжение Главного управления кадров ВСУ для последующего назначения с понижением». А тут - «заменил».

И самое главное во всем этом деле - майоры не должны давать публичные оценки действиям генералов, да еще и в столь нелицеприятных формулировках. Это должно быть законом в любой армии, не только в украинской. Подобные действия ведут только к разложению армии.

Возникает вопрос - а как тогда надо делать? Классика жанра в этом плане, наверное, работа в штабе Западного фронта в первой половине 1944 года чрезвычайной комиссии в составе члена Государственного комитета обороны Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-полковника Штеменко, генерал-лейтенанта Кузнецова и генерал-лейтенанта Шимонаева.

Чтобы подчеркнуть уровень этой комиссии, напомним, Георгий Максимилианович Маленков являлся в то время одним из ближайших соратников Сталина, генерал-полковник Александр Сергеевич Щербаков - начальником Главного политического управления Красной Армии, генерал-полковник Сергей Матвеевич Штеменко - начальником Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии.

По результатам работы этой комиссии Верховному главнокомандующему тов. Сталину были направлены в том числе и предложения по кадровым перестановкам на Западном фронте. И только после этого состоялся приказ Ставки Верховного главнокомандования. Особо подчеркнем, что все документы той поры носили гриф «Совершенно секретно» и широкой публике стали известны сравнительно недавно. Да, снимали одних и назначали других, но в газетах и сводках Совинформбюро об этом не сообщали.

И не «с голоса» все это в те времена решали, как у Зеленского, да еще и «с утра».

Бардак в ВСУ

Что касается ситуации в украинской армии, то, насколько известно, никаких комиссий в командовании Объединенными силами ВСУ не работало, тем более под руководством вторых-третьих лиц в украинском военно-политическом руководстве. К примеру, если бы председателем был Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Утечки об этом наверняка стали бы известны самым широким слоям общественности. Докладов в письменной форме по результатам работы и предложений по кадровым перестановкам Верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому тоже не предоставлялось.

Разумеется, заявление майора Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича и освобождение от занимаемой должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля можно считать и совпадением, но по факту произошло именно так - майор (выпускник Киевского национального университета водного транспорта) снял генерала. А для всего этого есть, между прочим, и другой термин - бардак. И это неудивительно, поскольку подчас украинское военно-политическое руководство на самых разных ступенях представлено разного рода откровенной шантрапой.

Что касается каких-либо оперативно-стратегических последствий принятых кадровых решений в ВСУ, то, скорее всего, никоим образом на ведении боевых действий это не отразится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок