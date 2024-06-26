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ТАСС

Российские подводные лодки провели торпедную дуэль в Балтийском море

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Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

На этом этапе учений подлодка "Дмитров" противодействовала "Новороссийску"

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Экипажи дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) "Новороссийск" и "Дмитров" провели учебную дуэль в морских полигонах Балтийского моря с выполнением торпедных стрельб из подводного положения, сообщила пресс-служба флота.

"В назначенном районе Балтики после завершения противолодочных маневров экипажем ДЭПЛ "Новороссийск" была выполнена торпедная атака с применением практического боеприпаса (без боевой части)", - говорится в сообщении. Противодействовала "Новороссийску" на этом этапе учений подлодка "Дмитров".

В ходе противолодочного учения экипажи подводных лодок провели комплекс подготовительных упражнений и мероприятий по обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника, отработали боевое маневрирование, уклонение от атак противника и повседневную и боевую организации внутрикорабельной службы при выполнении учебно-боевых задач, отметила пресс-служба.

После выполнения торпедных стрельб подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Балтийском море.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 ("Варшавянки"), к которым относится "Дмитров", являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок называют "Черная дыра". Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка" предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника; обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций; разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подлодка "Новороссийск" - носитель крылатых ракет "Калибр". 

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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
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