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Военное обозрение

Новейший американский морской беспилотник военного назначения попал на спутниковые снимки

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Источник изображения: topwar.ru

Пользователи системы Google Maps обнаружили на базе в Калифорнии пришвартованный "сверхсекретный" прототип перспективного американского морского беспилотника Manta Ray. Соответствующие снимки попали в открытый доступ и распространились благодаря соцсетям.

Прототип новейшего БЭК пришвартован на военно-морской базе Порт-Уэнеме, расположенной к северу от Лос-Анджелеса, где в течение последних нескольких месяцев проходит цикл масштабных испытаний.

Морской беспилотник Manta Ray является разработкой компании Northrop Grumman. Размах крыльев аппарата составляет около 14 метров, длина БЭК достигает десяти метров. Как заявляют разработчики, аппарат способен передвигаться под водой, оставаться неподвижным на морском дне, а также обладает значительной грузоподъемностью. При этом запас хода Manta Ray достигает почти десяти тысяч километров. Максимальная скорость передвижения БЭК составляет почти 190 километров в час.

При этом стоит понимать, что подобные разработки ведутся в первую очередь для военных нужд, подводные дроны-камикадзе являются очень востребованными, поскольку поразить подводный быстроходный дрон всегда сложнее, чем надводный.

Подобные разработки, помимо США, активно ведутся в России и Китае и уже в ближайшем будущем война на морях и океанах, вероятнее всего, будет проходить преимущественно с применением подобных дронов.

Ранее управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) опубликовало проморолик перспективного БЭК Manta Ray.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
DARPA
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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