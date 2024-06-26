CNN: США работают над снятием запрета на размещение военных подрядчиков на Украине

Такое решение будет означать "еще одно значительное изменение" в политике Джо Байдена в отношении Киева, отметил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, это поможет поддерживать и ремонтировать оружие, предоставленное Киеву Вашингтоном. Источники также отметили, что над этим вопросом все еще работают и он еще не получил окончательного одобрения от Байдена.

Как отмечает телеканал, снятие запрета будет означать "еще одно значительное изменение" в политике Байдена в отношении Украины.