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ТАСС

Лавров выразил признательность Лукашенко за поддержку предложений РФ по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Стороны обменялись оценками международной обстановки и ситуации вокруг конфликта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил признательность за поддержку Минском предложений России по окончательному урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись оценками международной обстановки и ситуации вокруг Украины. Белорусской стороне была выражена признательность за поддержку специальной военной операции и российских предложений по окончательному урегулированию украинского кризиса", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что на встрече Лавров и Лукашенко отметили интенсивный характер российско-белорусских политических контактов, активную динамику многопланового двустороннего сотрудничества, союзной интеграции, взаимодействия в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. "Состоялось обсуждение хода работы над проектами концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью", - отмечается в сообщении.

На встречах Лаврова с руководителями палат Национального собрания Белоруссии подчеркивалась "важность укрепления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения единого научно-образовательного и культурно-гуманитарного пространства Союзного государства". "Отмечены совместные усилия по патриотическому воспитанию молодежи и сбережению исторической памяти", - добавили в ведомстве.

Лавров находился с официальным визитом в Минске с 24 по 25 июня. Он также провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. 

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