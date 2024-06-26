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РИА Новости

В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

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Здание МИД РФ (на заднем плане). Архивное фото
Здание МИД РФ (на заднем плане). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Рябков: риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на полях "Примаковских чтений".

"Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки", — сказал дипломат.

Заместитель министра иностранных дел указал, что на Западе недооценивают готовность Москвы отстаивать свои интересы.

"Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", — подчеркнул Рябков.

Говоря о сфере ядерного сдерживания, дипломат отметил, что в России созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.

При этом у Москвы есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил Рябков.

Позиция России по применению ЯО

В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

При этом глава государства не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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