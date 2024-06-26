Российский «Димитровград» поразил морские цели «Москитами»

Катер Балтфлота «Димитровград» поразил цели ракетами «Москит» на учениях

Ракетный катер Балтийского флота «Димитровград» проекта 12411 выполнил условные пуски крылатых ракет «Москит» по мишеням в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 в море. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит"», — говорится в сообщении.

В результате пусков все цели успешно поразили. Также во время выхода в море экипаж провел учение по отражению налета беспилотников и атаки безэкипажных катеров условного противника при помощи ствольной артиллерии и выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Ранее в июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.