Войти
Lenta.ru

Российский «Димитровград» поразил морские цели «Москитами»

318
0
0
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости.

Катер Балтфлота «Димитровград» поразил цели ракетами «Москит» на учениях

Ракетный катер Балтийского флота «Димитровград» проекта 12411 выполнил условные пуски крылатых ракет «Москит» по мишеням в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 в море. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера "Димитровград" выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса "Москит"», — говорится в сообщении.

В результате пусков все цели успешно поразили. Также во время выхода в море экипаж провел учение по отражению налета беспилотников и атаки безэкипажных катеров условного противника при помощи ствольной артиллерии и выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Ранее в июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Москит
Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
Калибр КР
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
03.01.2022
Две новые подлодки Тихоокеанского флота в конце года выполнили стрельбу "Калибрами"
03.12.2021
К бою на ТОФ: Приморье, Сахалин и Курилы закроют «Каракуртами»
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
27.07.2016
Нержавеющая цель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева