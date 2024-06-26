Венгрия предложила всем странам обсудить мирный план Китая и Бразилии по Украине

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что Китай входит в число государств, которые "наиболее решительно и громко отстаивают дело мира"

БУДАПЕШТ, 25 июня. /ТАСС/. Венгрия поддерживает выдвинутый Китаем и Бразилией мирный план урегулирования конфликта на Украине и предлагает международному сообществу обсудить этот документ, поскольку он может стать основой для переговоров противоборствующих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с китайским коллегой Ван И.

"Сегодня я выразил признательность своему коллеге, министру иностранных дел Китая за мирный план, который он подготовил вместе со спецпредставителем президента Бразилии. Я сказал, что мы поддерживаем этот мирный план и считаем его достойным широкого обсуждения мировыми политиками, поскольку он является хорошей основой для прекращения огня и мирных переговоров", - сообщил глава венгерского МИД, добавив, что Ван И согласился с его словами.

Сийярто также отметил, что Китай входит в число государств, которые "наиболее решительно и громко отстаивают дело мира". "Мы согласились с министром иностранных дел Китая, что мы должны наращивать усилия по достижению мира, потому что только так мы сможем не допустить больших потерь воюющих сторон, Европы и всего мира", - заявил министр в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Он уточнил, что провел телефонный разговор с Ван И в связи с начинающимся 1 июля председательством Венгрии в Совете ЕС. Сийярто отметил, что в предстоящие полгода страна видит одну из своих задач в повышении конкурентоспособности Евросоюза и нормализации его экономических отношений с Китаем.

23 мая по итогам встречи Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". Они также отметили необходимость не допускать эскалации военных действий, применения ядерного оружия, нанесения ударов по ядерным объектам, в том числе АЭС, и создания угрозы гражданскому населению. КНР и Бразилия предложили сторонам конфликта усилить гуманитарную помощь регионам, на территории которых идут военные действия, и приложить усилия, чтобы избежать гуманитарного кризиса.