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ВКС России начали применять трехтонные планирующие бомбы. На что они способны?

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

В июне 2024 года Воздушно-космические силы (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Боеприпасом поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Липцы Харьковской области. УМПК превращает свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас, который позволяет самолетам Воздушно-космических сил России сбрасывать его, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

  • Что такое ФАБ-3000
  • Характеристики ФАБ-3000
  • Радиус поражения
  • Применение ФАБ-3000 в ходе СВО
  • В зоне спецоперации применяют ФАБ-3000 с УМПК

Что такое ФАБ-3000

ФАБ-3000 — это одна из самых мощных фугасных авиабомб в арсенале ВКС. Считается, что в зоне спецоперации Россия применяет ФАБ-3000 модификации М54.

Основное поражающее действие ФАБ — это действие фугаса. Помимо продуктов взрыва, на объекты противника воздействует ударная волна и осколки, возникающие при дроблении корпуса бомбы. Фугасные бомбы обладают прочным корпусом, который позволяет им проникать в грунт и пробивать межэтажные перекрытия зданий.

Характеристики ФАБ-3000

ФАБ-3000 образца 1954 года предназначена для поражения сооружений при бомбометании с высот до 16 километров и на скоростях полета до 1200 километров в час. Бомба без взрывателей весит 3067 килограммов, а длина ФАБ-3000 М54 — 3,3 метра. Боеприпас несет 1387 килограммов тротила. Носителями бомбы могут быть, в частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Радиус поражения

Максимальный радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составляет 39 метров, а противники в радиусе 158 метров могут получить контузии, которые выведут их из строя. При этом радиус осколочного поля при дроблении корпуса и разрушении цели может достигать 260 метров.

260

метров

радиус осколочного поля ФАБ-3000

Применение ФАБ-3000 в ходе СВО

Удар бомбой ФАБ-3000 в Липцах попал на видео. На записи видно попадание боеприпаса в торец здания. Мощный взрыв повредил стену строения, а ударной волной разрушило его кровлю.



«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — написал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя применение ФАБ-3000.

Telegram-канал Fighterbomber предположил, что сброшенную в Харьковской области ФАБ-3000 установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. При этом в сообщении оценили мощность боеприпаса как «незначительно» превышающую мощность бомбы ФАБ-1500.

Позже появилось еще несколько роликов, демонстрирующих удары бомбами ФАБ-3000 с УМПК. Это может говорить о начале регулярного применения этих боеприпасов. В марте стало известно о начале массового производства ФАБ-3000 в России.

В зоне спецоперации применяют ФАБ-3000 с УМПК

Используемые в ходе СВО ФАБ-3000 получили свой УМПК. Ранее аналогичными модулями оснастили бомбы меньших калибров, включая ФАБ-1500 и ФАБ-500. Впервые о принятии высокоточных планирующих бомб на вооружение ВКС стало известно в марте 2023 года.

Официальных данных об устройстве УМПК практически нет. Судя по фотографиям, модуль с раскладывающимся крылом крепят к стандартным бомбам. Считается, что в корпусе УМПК находится навигационный контроллер СМАРТ, помехоустойчивый модуль приема спутниковых данных «Комета» и механизмы управления крылом. При этом конструкция модулей отличается в зависимости от калибра бомбы. Например, ФАБ-1500 с УМПК оснащают носовым обтекателем, который улучшает ее аэродинамические качества.


Бомба с УМПК под крылом Су-34.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Носителем ФАБ-3000 с УМПК стал истребитель-бомбардировщик Су-34, который способен нести одну трехтонную бомбу или три ФАБ-1500. Сброшенная бомба с УМПК планирует к цели по полученным координатам. Точность и дальность планирующих бомб позволяют самолетам осуществлять сброс с больших расстояний, что снижает риск поражения носителя средствами ПВО. В публикации издания The National Interest предположили, что массовое применение ФАБ-3000 с УМПК может перегрузить ПВО Киева.

«Если они массово производятся на военных заводах на востоке, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит ПВО Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха», — пишет издание.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Ту-22М
ФАБ-500
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