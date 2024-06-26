Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)

Политолог Гайич: Россия ошиблась, решив мягко реагировать на западные провокации

Москва допустила ошибку, заявил в интервью "Печат" политолог Стеван Гайич. Россия слишком мягко реагирует на западные провокации, надеясь, что в Америке возобладает здравый смысл. Однако этого не будет. Запад по-прежнему желает эскалации и повышает ставки.

Можно сказать, что третья мировая война уже началась. Остается только посмотреть ее дальнейшие последствия. Что касается Сербии, то европейский путь для нее губителен. Будущее Сербии — в сближении и интеграции с Россией, Китаем и странами БРИКС.

В последние годы Стеван Гайич приобрел статус одного из лучших экспертов по геополитическим вопросам, особенно тех, которые касаются постоянных трений между Востоком и Западом, а также положения и состояния Российской Федерации. Кроме того, он один из ведущих представителей поколения молодых и образованных интеллектуалов, которые, отбросив избитые идеологические матрицы, руководствуется принципами абсолютной демократии и свободы, а также идеей об успехе своего народа. Правильной и полезной политикой, как говорил покойный академик Милорад Экмечич, не может быть та, которая навязана сверху иностранцами или элитой. Полезной может быть исключительно та политика, которая исходит снизу, отражает волю и чаяния народа. Стеван Гайич полностью разделяет это мнение о политике. Наш собеседник сегодня — политолог, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашенный профессор на кафедре сравнительной политологии МГИМО.

Он родился в Белграде в 1984 году. В 2008 он окончил факультет политических наук Белградского университета, где через восемь лет получил звание доктора. Является автором книг "От раба до гражданина" (2020) и "Мы из будущего. Сербский взгляд на русское пространство. От Евромайдана до СВО", которая вышла в Москве в 2023 году.

В интервью мы затронули разные темы и, в том числе, говорили о Европе, Сербии, регионе, России, Украине и США с точки зрения противостояния Востока и Запада. Общее впечатление от беседы: над миром нависли грозовые облака, и в настоящий момент буря намного вероятнее, чем скорое улучшение "погоды".

Печат: Вооруженный конфликт на Украине продолжается уже более двух лет. Приближается ли конец, и под вопросом ли российская победа?

— Этот вооруженный конфликт для России уже давно не противостояние с Украиной и украинской армией. Отчасти, может, и так, поскольку он носит характер гражданской войны. Но Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий — в данном случае между Западом и Россией, а лучше сказать между Западом и значительной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Поэтому вопрос, сколько еще продлится конфликт и движется ли он к концу, крайне неуместен сейчас. Отчасти это зависит от России, но, прежде всего, от Запада и его желания дальнейшей эскалации. В связи с этим я бы хотел указать на одну ошибку России. Москва до сих пор весьма мягко реагировала на многочисленные провокации, вероятно, надеясь, что здравый смысл в какой-то момент возобладает, прежде всего, в Вашингтоне. Москва надеялась, что там все же достаточно рациональные политики. Однако, по-видимому, это не так. Вместо разумных людей там сидят политические авантюристы, игроки в покер, которые только повышают ставки, думая, как недавно выразился Джеффри Сакс в беседе с Такером Карлсоном, что своим блефом они достигнут желаемой цели.

— Недавно США приняли закон о новом пакете помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Насколько это было, по-вашему, ожидаемо?

— Американская помощь — лишь симптом того, о чем я уже говорил. Запад хочет затянуть конфликт, но явно не планирует расширять театр военных действий на европейском пространстве. Именно поэтому Киеву выделили эту военную помощь. Вместе с ней, к сожалению, все больше растет опасность прямого столкновения между Россией и НАТО, которое Запад упорно провоцирует и которое обретает все более явные черты.

— Нередко можно услышать прогнозы, согласно которым ситуация на Украине, как и на Ближнем Востоке, а также вокруг Тайваня (это потенциальная горячая точка) в итоге может спровоцировать третью мировую войну и, вероятно, ядерный конфликт. Насколько мы далеки или близки к такому сценарию?

— Первую мировую войну так вплоть до самого ее конца никто так и не называл. Вторая мировая война получила свое название только в самый разгар. Точно так же и тут. Третья мировая война уже давно идет, если судить по политическим и экономическим последствиям. Сравняется ли она с предыдущими по разорительности, увидим, но если судить по положению сейчас, то все идет к дальнейшей эскалации. Повторю, что Россия, надеясь на то, что на Западе возобладает разум, много раз терпела его шаги к эскалации и реагировала на них только по прошествии времени. Сейчас Запад упорно провоцирует и поднимает ставки. Мы видим, что ударам в России подверглись элементы системы раннего предупреждения. Понятно, что это своего рода "прощупывание" и доказательство того, что мы находимся в исключительно тяжелой ситуации, потенциально намного более опасной, чем Карибский кризис 1962 года. Тогда обострения не случилось, и я надеюсь, что его не будет и сейчас, но боюсь, что мы еще никогда не были столь близки к ядерному столкновению.

— Вы очень хорошо знаете жизнь в России. Каково общее состояние российского общества, и как вы прокомментируете феномен российской экономики, которая не только не рушится, как ожидал Запад, но даже показывает рост и прогресс?

— Мне трудно что-то сказать об общем состоянии российского общества, поскольку все быстро меняется. С 24 февраля 2022 года до сих пор я шесть раз бывал в России и мог видеть, как меняется атмосфера в зависимости от степени шока в обществе и событий на фронте. Хуже всего, конечно, было после падения части фронта под Харьковом осенью 2022 года, что совпало с частичной мобилизацией. Однако Россия уже давно живет в двойственных условиях, когда где-то идут бои, а население не испытывает никакой паники. Напротив, что касается снабжения, Москва и другие города России не только снабжаются так, как будто никакого вооруженного конфликта нет, но, наверное, мы можем говорить о текущем периоде развития станы как об одном из самых благоприятных. Российские города переполнены новыми роскошными китайскими автомобилями, и все более заметно зарождение огромной общей евразийской экономики БРИКС. Российская экономика не только не рухнула, но и совершила решающий и необходимый поворот к рынкам, где России рады. Как ни парадоксально, но именно западные санкции и эскалация войны взбодрили российскую промышленность и экономику. Нынешний взлет российской экономики можно назвать наиболее впечатляющим в ее истории и сравнить разве что с подъемом времен Ивана IVВасильевича, Петра Великого и Екатерины Великой, Сталина и непродолжительным динамичным подъемом при премьере Петре Столыпине в начале ХХ века.

— Недавно Владимир Путин еще раз победил на президентских выборах, причем с самым убедительным результатом. У власти он остается уже 25 лет. Как вы в целом оцениваете его появление, личность и политику? Каково значение Владимира Путина для России, да и для всего мира?

— О личности Владимира Путина будут судить исключительно по его успехам в этом конфликте. Владимир Путин получил историческую роль: он возглавляет отечество, когда то ведет войну за свое существование, и Россия, конечно, требует от него победы. Исход этого конфликта и станет мерилом его исторической роли.

— Недавно Владимир Путин заявил, если перефразировать, о своей уверенности в том, что "однажды, несмотря ни на что, русские и украинцы снова станут братьями". Я хочу задать вопрос вам как человеку, который прекрасно знаком с обстановкой в России и вообще с характером русского народа. Насколько реальна эта перспектива, или все-таки она относится к категории утопий или даже популизму, к которому вообще-то Владимир Путин не склонен?

— На недавнем форуме "Какая победа нам нужна" бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник сказал, что это зависит исключительно от российского руководства. По его мнению, необходима основательная деукранизация и рерусификация российских земель, которые на протяжении десятилетий были оккупированы. В связи с этим нужно сказать, что украинцы и русские не братья. Украинцы и есть русские, то есть малороссы. После многих лет национального инжиниринга им навязали ложную идентичность. Единственная функция этой ложной идентичности в том, чтобы в интересах иностранного колонизатора, который и придумал все это, носители этой идентичности, как зомби, боролись против самих себя до полного самоуничтожения. Иностранных колонизаторов не интересуют люди, разве что только в качестве пушечного мяса. Точно так же Запад в лице Кристиан Аманпур, Ричарда Холбрука, Бона Уокса, Мадлен Олбрайт, Уильяма Уокера или впоследствии Анджелины Джоли опекал, как малолетних детей, те народы, которые воевали с сербами во время югославской гражданской войны. То же самое он теперь делает с украинцами. Одни вчера, а другие сегодня служат для Запада исключительно инструментом, расходным материалом. Мы, сербы, уже почти два века живем в таких условиях.

Модель дерусификации, как и десербизации, то есть модель национального инжиниринга и создания новых наций в ущерб двум древним народам, придумала и первой реализовала Австро-Венгрия, и сегодня мы видим последствия. Впоследствии все западные державы придерживались этой модели. Мы можем сказать, что основу заложил Ватикан, но качественные различия сформировали Габсбурги. Посмотрим, что будет со всем миром, но в предстоящие десятилетия я ожидаю, что воинствующее политическое украинство в национальном смысле будет существовать только в диаспоре. Западные спецслужбы будут вербовать этих людей для диверсий против России и внутри нее, и за рубежом. Точно так же, как усташская эмиграция саботировала Югославию. Если Россия правильно подойдет к этой идеологической проблеме, украинство на территории самой Украины, как части российской территории, будет обречено на историческую гибель.

— Что вы ожидаете от БРИКС в ближайшем и отдаленном будущем?

— БРИКС на самом деле является союзом мирового большинства, который скрепляет, прежде всего, общее желание положить конец западной гегемонии во всех сферах. БРИКС дает понять Западу, что пришел конец его гегемонии и что сосуществование в будущем возможно только в многополярном мире. БРИКС не связан ни идеологией, ни общей религией. Страны БРИКС связывает друг с другом только общая заинтересованность и стремление освободиться от западного империализма, который охватывает все страны на планете и который стал врагом человека и человечества. Западная гегемония — враг и собственному населению.

— В конце года ожидаются выборы в Соединенных Штатах Америки. Судьбоносное ли это событие или нет?

— Что касается американских выборов, большой вопрос, что произойдет. 30 мая суд Нью-Йорка признал вину Дональда Трампа, но, судя по всему, он будет кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Достаточно интересно, что недавно в США вышел фильм "Гражданская война". И хотя этот фильм — своеобразная диверсия демократов, сам факт того, что его сняли, говорит нам о том, что США давно пребывают в психозе гражданской войны. Ситуация такова, что для человечества было бы лучше, если бы США занимались собственными бедами и не проецировали свое насилие на остальной мир. Империя в агонии, но именно поэтому она сейчас опаснее всего. Поэтому мы и говорим о вероятном антиутопическом сценарии мировой ядерной войны. Джо Байден и Демократическая партия, конечно, гарантируют продолжение прежней политики. Насколько победа Дональда Трампа может изменить мир, трудно сказать, ведь на посту президента США он может стать заложником сложившейся ситуации. Так что даже появление Трампа в Белом доме не даст особых поводов для оптимизма.

— Интересно, что Трамп и Байден, а ранее Трамп и Хиллари Клинтон, расходятся во взглядах на все, кроме поддержки Израиля, которая, судя по всему, для США безусловна. Как вы объясняете это, особенно в контексте конфликта в секторе Газа и очередного обострения отношений между Израилем и Ираном? Есть мнение, что США используют Израиль в соответствии со своими имперскими планами. Но есть и противоположное мнение. Мол, это Тель-Авив использует влияние США, чтобы решать свои региональные споры… Есть такое выражение "клиентское государство". Так кто из них клиент?

— Я думаю, что Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, заложник Израиля, а с другой, Израиль – их кнут на Ближнем Востоке. Кнут, которым США укрощают весь этот регион. Тем не менее Биньямин Нетаньяху — серьезная проблема для США. Как недавно в одной передаче в Австралии сказал Джон Миршаймер, у Израиля немного вариантов в Газе. Он либо может начать апартеид, либо провести этнические чистки. Чтобы провести этнические чистки, они ужесточают геноцидные меры, как говорит Миршаймер. Но несмотря на огромное количество убитых палестинцев, израильтяне так и не уничтожили ХАМАС и не вынудили население массово бежать из сектора Газа. Миршаймер полагает, что в долгосрочной перспективе Иран может стать главным бенефициаром, а Израиль и Соединенные Штаты Америки будут главными проигравшими в этой войне. Нетаньяху, конечно, хочет дальнейшей эскалации и вовлечения США в большую региональную войну. К этому его склоняют не только религиозные причины, но и тот факт, что его власть, да и его свобода, зависят от продолжения войны. Нужно учитывать и глубокий идеологический раскол в израильском обществе и недовольство, которое там вызывает война. Учитывая эти намерения, я не исключаю, что Израиль, ударив не только по Ливану, но и другим областям в регионе, все-таки вовлечет США в большую войну.

— Давайте вернемся к конфликту на Украине, но в связи с Европейским Союзом. Все ли сейчас понимают, что ЕС будет, точнее уже есть, главным проигравшим в этом конфликте после Украины?

— Сомнений в этом не остается. Европейский Союз не только уже стал главным проигравшим в этой войне, но и вообще встает вопрос, выживет ли он. Думаю, что нет. По сути ЕС не существует с 2016 года, когда его покинула Великобритания. С тех пор мы можем говорить исключительно об "урезанном" Евросоюзе. Точно так же на Западе называли Югославию после отделения Словении. Последнее большое расширение Европейского Союза стало его "лебединой песней". Говорить о будущем Европейского Союза не приходится. С ним покончено. Даже если он выживет в этой войне, он изменится до неузнаваемости.

— Для нас, конечно, важнее всего позиция Сербии. Насколько сейчас она тяжелая и неопределенная? Думаю, что никто не сомневается в ее тяжести.

— У Сербии есть много проблем и вызовов. Нужно пересмотреть всю политику последних лет, связанную с жизненно важными национальными интересами, особенно в отношении Косово и Метохии. Думаю, именно в этой области были совершены грубейшие ошибки. Трудно приходится и Республике Сербской. Хотя нужно сказать, что в целом вопрос Сербии уже давно не относится к тому, что может контролировать только наше государство и гегемон в лице Соединенных Штатов Америки. Вашингтон, конечно, очень влияет на нашу власть, как и другие игроки, в том числе Израиль, Великобритания и Франция, которые влияют на ситуацию на Балканах. Вместе с тем сложилась ситуация, весьма благоприятная для нас, когда Китай и Россия все увереннее заявляют о себе, и их интересы совпадают с интересами нашего государства и сербского народа. Тут крайне важна ось четырех Б: Белград — Будапешт — Баня-Лука — Братислава, которую я называю новой малой Антантой. В политическом отношении Республика Сербская, конечно, — самое смелое государство. Думаю, в скором времени на Балканах предстоят новые политические, а может и не только политические, изменения. Я вообще не исключаю, что Запад снова попытается с оружием в руках оккупировать все сербские государства. Без войны не обойдется, и в нее на этот раз, что тоже не вызывает сомнений, включатся Россия и Китай. Запад давно спровоцировал бы на Балканах серьезную военную эскалацию, если бы не остальные игроки, которые в это автоматически включились бы. Сербия должна отстаивать свои интересы, что в настоящий момент подразумевает радикальный разворот в косовской политике. (…)

— По сравнению с Азией и Африкой, а также с обеими Америками, Европа — в принципе небольшой континент с возрастным населением и без особых природных ресурсов. Кроме того, она утратила доминантную роль в экономике, науке и технологиях. Насколько Европе необходима вообще какая-то форма объединения? Не пришло ли время демонтировать этот Европейский Союз и сформировать новую политико-экономическую организацию, которая уважала бы суверенные государства и нации, то есть не пришло ли время для "Европы наций", которую продвигает Марин Ле Пен? Насколько эта идея вообще возможна и реальна, и не стало бы для Сербии это лучшим вариантом в долгосрочной перспективе, чем прямая интеграция в БРИКС, если учесть, что такая Европа выстраивала бы с БРИКС, скорее всего, намного более позитивные отношения, чем нынешний ЕС?

— Европейский путь — ложь. Сейчас мы видим кампанию, которую у нас Европейский Союз ведет под лозунгом "Европа — наш дом". Я могу сказать только одно. До уютного дома им далеко. Будущее Европейского Союза сегодня выглядит очень мрачным, и, похоже, то же можно сказать о будущем Европы. Не думаю, что Марин Ле Пен может что-то изменить. Конечно, результаты выборов в Европейский парламент вызвали политическое потрясение в странах-членах Европейского Союза, о чем свидетельствуют первые отставки после публикации результатов. Даже если Ле Пен придет к власти во Франции, ничего существенно не изменится, так как ее партия давно стоит на пути "мелонизации", о чем свидетельствует и их конфликт с немецкой "Альтернативой для Германии". Это можно сказать о французской партии "Национальное объединение" и почти обо всех других силах сторонников суверенитета. "Мелонизация" — процесс преобразования европейских "суверенистов" по образцу Джорджи Мелони, которая вошла в лагерь НАТО и посещает Киев, поддерживая военные усилия НАТО против России. От этих "сторонников суверенитета", за исключением Виктора Орбана и Роберта Фицо, я не жду ничего, потому что ЕС – это политическое крыло НАТО. В сложившейся ситуации мы можем ожидать дальнейшей фашизации Европы и ее полную сосредоточенность на войне с Россией. У нас, как сказал председатель Китая Си Цзиньпин, общее будущее с Китаем, что подразумевает общее будущее Сербии с Россией и странами большой Евразии и БРИКС. Вместе с умирающим Европейским Союзом у нас нет будущего. Думаю, для нас это божественный дар, поскольку Европу ожидают страшные времена.

Автор: Никола Трифич (Nikola Trifić)