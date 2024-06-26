«Формируем мощный танковый кулак»: Чехия закупает крупную партию ОБТ Leopard 2A8

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Минобороны Чехии подписало в понедельник соглашение, предусматривающее закупку 77 экземпляров ОБТ Leopard 2A8 стоимостью более €2 млрд. Данная сделка будет реализована в рамках более крупного заказа со стороны коалиции стран во главе с Германией.

Как пояснили в военном ведомстве, оформленное соглашение не является окончательным документом, но оно необходимо для дальнейшего ведения переговоров:

После их завершения мы приступим к формированию мощного танкового кулака.

Помимо участия в тендере на покупку новых танков 2A8, Германия также предложила Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ. Согласно заявлению министерства, соглашение по этому вопросу должно быть заключено до конца года.

Берлин уже передал Праге 14 старых Leopard в обмен на поставленные Украине советские танки. С учетом дополнительных закупок и «дарений» после 2030 года чешская армия должна располагать 122 ОБТ Leopard.

Чешская модификация 2A8 будет базироваться на венгерской версии 2A7 HUN, а не, как ожидалось, на немецком варианте A7+. Предназначенные для Праги машины будут оснащены новым комплектом брони с повышенной защитой от мин, КАЗ EuroTrophy, новым двигателем мощностью 1600 л.с. и ВСУ на 27 л.с., прежней гладкоствольной пушкой Rh120 L55A1 и, возможно, ДУМВ с пулеметом.