Тайвань представил новый истребитель танков на базе перспективной бронемашины Clouded Leopard II

Источник изображения: topwar.ru

25 июня Минобороны Тайваня представило прототип D2 новой 105-мм САУ 8x8, которая должна выступать на поле боя в роли истребителя танков и создана, по всей видимости, на базе перспективной БМП Clouded Leopard II.

Как предполагается, после тестирования D2 на испытания будет отправлена модель D3, завершение испытаний которой ожидается в следующем году. К настоящему времени, в период с 2019 по 2023 годы, было изготовлено два прототипа D1 и D2. За разработку башни отвечает институт NCSIST, а корпуса – Бюро вооружений.

Несмотря на удовлетворительные результаты испытаний, тайваньская армия потребовала внести ряд изменений, в частности уменьшить высоту прототипа с 3,3 м до 3 м. Как планируется, модель D3, удовлетворяющая этому запросу, пройдет весь цикл тестирования к 2025 году.

Источник изображения: topwar.ru

Калибр новой САУ соответствует 105 мм танков M60A3 и CM11, что должно упростить логистику. В ходе испытаний прототип D2 продемонстрировал способность пробивать стальную плиту толщиной 500 мм с расстояния 2000 м бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Ожидаемый ресурс ствола составляет от 800 до 1000 выстрелов. Второстепенное вооружение представлено спаренным 7,62-мм пулеметом и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Численность экипажа – 4 чел. Камеры обеспечивают круговой обзор. Система наблюдения поддерживает работу в любых погодных условиях, обнаруживая технику на расстоянии 2000 м и личный состав на дистанции 1200 м. Скорость движения превысит 100 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний момент на вооружении армии Тайваня состоит бронемашина Clouded Leopard собственной разработки, представленная в нескольких вариантах. На замену ей создается Clouded Leopard II, которая, вероятнее всего, и выступила в роли шасси для новой САУ.

Как поясняют военные, существующие гусеничные машины непригодны для проведения операций в прибрежных районах, на пляжах и в речных долинах. В командовании полагают, что колесная техника с максимальной скоростью, превышающей 100 км/ч, обеспечит лучшую мобильность.