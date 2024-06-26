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Военное обозрение

Китайские разработчики показали кадры шагающих паукообразных дронов-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские разработчики представили паукообразных роботов, обладающих опцией использования в виде дронов-камикадзе, в частности, для проникновения в блиндажи, подвалы и другие укрытия противника, неся на себе взрывчатку и поражающие элементы.

Несмотря на то, что в настоящее время наиболее приблизились к созданию эффективных моделей разработчики колесных и гусеничных наземных беспилотников, концепт шагающего дрона, ранее широко представленный в книгах, фильмах и видеоиграх жанра научной фантастики, вполне может в ближайшем будущем продемонстрировать высокую эффективность.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

На фоне стремительного развития военных беспилотных технологий ведущие армии мира активно экспериментируют в направлении различных разработок, которые относятся к сегменту наземных боевых дронов.

Ранее китайские разработчики демонстрировали возможности роя оснащенных машинным зрением беспилотников, способного прочесывать лесопосадки, при этом посредством установленного ИИ определять, захватывать и сопровождать различные типы объектов, включая военнослужащих, вооружения и военную технику противника, выделяя потенциальные цели атаки среди окружения. При этом возможности роя БПЛА позволяют одновременно направлять в нужный район количество беспилотников, примерно соразмерное предполагаемой численности сил противника, таким образом выделяя по одному дрону на каждую цель.

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Страны
Китай
Проекты
AI
БПЛА
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