«Конкурент американского комплекса HIMARS»: франко-немецкая РСЗО EuroPULS предлагается на продажу

Источник изображения: topwar.ru

Франко-немецкий концерн KNDS заявляет об успешном ходе работ по созданию новой РСЗО EuroPULS GTF 8X8, которая позиционируется в качестве «конкурента американского комплекса M142 HIMARS».

Как утверждается, новая система достигла технологической готовности, в связи с чем предлагается на продажу на мировом рынке. Дальность ведения стрельбы из EuroPULS составляет до 300 км при использовании ракет израильской разработки PREDATOR HAWK. При этом возможно применение ракет JFSM от компании MBDA с дистанцией огня до 499 км. Также предусматривается отстрел барражирующих боеприпасов. Пусковая установка оборудована краном, который позволяет осуществлять самостоятельную перезарядку.

РСЗО снаряжается до 12 снарядами различного калибра, отстрел которых занимает 60 секунд. Азимут ведения огня составляет 180°, что дает возможность поражать цели одновременно по нескольким направлениям.

Источник изображения: topwar.ru

Возможно размещение РСЗО на различных мобильных платформах, таких как колесные IVECO и Scania 8x8 и Tatra 6x6 (в последнем случае кран не предусмотрен) или гусеничные на базе боевых машин компании BAE.

EuroPULS GTF 8X8 имеет массу менее 38 тонн, 10.5 м в длину, 2.55 м в ширину и 3.4 м в высоту. Двигатель мощностью 368 кВт (500 л.с.) позволяет развивать максимальную скорость 90 км/ч по дорогам, дальность действия – более 750 км. Экипаж состоит из 3 чел., размещенных в бронированной кабине.