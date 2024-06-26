Премьер Саксонии призвал инвестировать в собственные ВПК и экономику вместо украинских

По словам Михаэля Кречмера, РФ завершит СВО только в том случае, если "почувствует реальную силу", и речь идет об экономической мощи

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Германским властям следует инвестировать средства в собственную оборону и промышленность вместо предоставления многомиллиардной помощи Киеву. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире телеканала Die Welt.

По его словам, вложения в укрепление обороноспособности и экономики собственной страны целесообразнее, чем выделение многомиллиардной помощи Киеву. Политик считает, что РФ завершит СВО только в том случае, если "почувствует реальную силу", причем речь идет об экономической мощи республики. По оценкам Кречмера, Германия находится в недостаточно сильной позиции из-за "ошибочной экономической политики", а также огромных трат на помощь Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на текущий год на эти цели заложено более €7 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не повлияет на решимость РФ реализовать цели специальной военной операции.