Войти
ТАСС

Премьер Саксонии призвал инвестировать в собственные ВПК и экономику вместо украинских

305
0
0
Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: pixabay.com

По словам Михаэля Кречмера, РФ завершит СВО только в том случае, если "почувствует реальную силу", и речь идет об экономической мощи

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Германским властям следует инвестировать средства в собственную оборону и промышленность вместо предоставления многомиллиардной помощи Киеву. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире телеканала Die Welt.

По его словам, вложения в укрепление обороноспособности и экономики собственной страны целесообразнее, чем выделение многомиллиардной помощи Киеву. Политик считает, что РФ завершит СВО только в том случае, если "почувствует реальную силу", причем речь идет об экономической мощи республики. По оценкам Кречмера, Германия находится в недостаточно сильной позиции из-за "ошибочной экономической политики", а также огромных трат на помощь Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на текущий год на эти цели заложено более €7 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не повлияет на решимость РФ реализовать цели специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Похожие новости
12.12.2006
В Красноярске завершился САКС-2006 - единственный авиасалон в мире, проходящий в зимнее время
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
03.10.2006
Путин Завоеватель
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева