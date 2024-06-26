Эксперт заявил, что ориентация ЕС на решение проблем Украины ослабит элиты

Позиции европейских политиков будут и дальше ослабляться, если они будут продолжать действовать не в интересах своих стран и населения, отметил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ориентация элиты Евросоюза на поддержку Украины вместо решения проблем собственного населения приведет к дальнейшему ослаблению нынешних европейских политиков. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Население стран ЕС, простых людей изумляет, что их проблемы занимают в общем дискурсе разных политиков куда меньше места, чем, в общем, достаточно дальние проблемы какой-то чужой страны, - указал эксперт, отвечая на вопрос о том, будут ли снижаться позиции европейских политиков из-за поддержки Украины. - Возникает вопрос, насколько национальная элита этих стран, национальная элита той же Германии, той же Франции, вот этих людей, насколько они вообще-то отражают интересы наций".

"Если они будут продолжать политику не в интересах своей страны и населения своей страны, то, конечно, они (позиции европейских политиков - прим. ТАСС) будут ослабляться", - подчеркнул Быстрицкий.

По словам специалиста, определенные части европейского электората хорошо помнят тревожную атмосферу времен существования двух блоков. "Конечно, им страшно, что может вернуться эта угроза ядерной войны и разрушения. Грубо говоря, есть набор страхов, фобий и страданий, которые так или иначе связаны с украинским конфликтом, и которые приводят к тому, что позиции правящих и ведущих в европейских странах ослабляются", - пояснил аналитик.

Отвечая на вопрос о том, с чем связано продолжение поддержки ЕС Украины на фоне проблем собственного населения, Быстрицкий обратил внимание, что на Западе сложился определенный правящий класс. "Эти люди тесно связаны с определенными системами управления, финансирования, - отметил он. - Они считают, что они будут всегда успешно манипулировать большинством своего населения. Это заблуждение. Всегда успешно манипулировать большинством населения не получится. Поэтому их поведение связано с тем, что они больше ориентируются на свою клановую сплоченность, чем на поиск широкой социальной поддержки своей партии".

С 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов. Свои позиции в ходе голосования во многих государствах ЕС улучшили правые и крайне правые партии. Во Франции представители этих политических сил набрали вдвое больше голосов, чем центристский блок президента Эмманюэля Макрона, позднее принявшего решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Правые силы укрепили позиции и в ряде других стран ЕС. Политическая напряженность после выборов привела к падению фондовых индексов в Западной Европе.