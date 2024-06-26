Совет ЕС утвердил соглашение о безопасности с Украиной

Как ожидается, этот документ должен быть подписан на саммите ЕС, на котором выступит в качестве приглашенного гостя президент Украины Владимир Зеленский

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам утвердил на заседании в Люксембурге положения соглашения по безопасности между ЕС и Украиной, сообщила после встречи глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

"Совет ЕС сегодня утвердил положения соглашения о взаимных обязательствах в сфере безопасности между ЕС и Украиной", - сказала она. Лябиб не сообщила подробностей о содержании этого документа.

Как ожидается, этот документ должен быть подписан на саммите ЕС, на котором выступит в качестве приглашенного гостя президент Украины Владимир Зеленский.