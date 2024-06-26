Трампу передали план прекращения военной помощи Киеву, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой (Reuters, Великобритания)

Reuters: Трамп лишит Украину военной помощи при отказе от переговоров с Россией

Советники Трампа подготовили для него план прекращения конфликта на Украине, сообщает Reuters. Они предлагают поставить Киев перед фактом: если он не сядет за стол переговоров, то лишится поставок американского оружия. Трамп отреагировал на этот план положительно.

Грэм Слэттери (Gram Slattery), Саймон Льюис (Simon Lewis)

Вашингтон — Два ключевых советника Дональда Трампа подготовили для него план прекращения конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. По нему предполагается поставить Киев перед фактом, что поставки американского оружия продолжатся лишь в том случае, если Украина начнет мирные переговоры.

Одновременно США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Киева, заявил в интервью генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, один из советников Трампа по национальной безопасности.

По плану Келлога и Фреда Фляйца (оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах), основой для прекращения огня станут актуальные на момент переговоров линии фронта.

Они изложили Трампу свою стратегию, и бывший президент, согласно Фляйцу, отреагировал положительно. “Я не утверждаю, что он согласился, особенно с каждым словом, но мы были рады получить такой отклик”, — сказал он.

Однако официальный представитель Трампа Стивен Чун заявил, что официальными следует считать лишь заявления самого Трампа или уполномоченных членов его предвыборного штаба.

Стратегия Келлога-Фляйца — самый подробный из доселе изложенных планов соратников Трампа. Сам он обещал быстро урегулировать украинский конфликт, если победит Джо Байдена на выборах 5 ноября, но не стал вдаваться в подробности.

Это предложение ознаменует собой резкий сдвиг в позиции США в конфликте и столкнется с сопротивлением не только европейских союзников, но и однопартийцев Трампа.

Кремль заявил, что любой мирный план возможной администрации Трампа должен будет отражать реальность на местах, однако президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров.

“Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на местах”, — заявил агентству Рейтер пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

“Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была и остается открытой для переговоров с учетом реального положения дел на местах, — сказал он. — Это остается в силе”.

МИД Украины на просьбы прокомментировать план не откликнулся.

Членство в НАТО откладывается

Основные элементы плана изложены в общедоступном исследовательском документе Института “Америка превыше всего” — дружественного Трампу аналитического центра, где Келлог и Фляйц занимают руководящие должности.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно усадить Россию и Украину за стол переговоров как можно скорее.

“Мы скажем украинцам: “Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы этого не сделаете, то поддержка со стороны США иссякнет, — сказал он. — И мы скажем Путину: вы тоже должны сесть за стол переговоров, а иначе мы дадим украинцам все необходимое, чтобы разобраться с вами на поле боя”.

Согласно их исследовательской работе, сесть за стол переговоров Москву убедит обещание отложить членство Украины в НАТО на длительный срок.

Россия ввела войска в соседнее государство в феврале 2022 года. Вплоть до некоторых успехов Москвы за последние месяцы линия фронта почти не двигалась с конца прошлого года, несмотря на десятки тысяч погибших с обеих сторон в беспощадном позиционном конфликте — самом кровавом в Европе со времен Второй мировой войны.

Фляйц сказал, что согласно их плану Украине не обязательно официально уступать России территорию. Однако, по его словам, в ближайшем будущем Украина едва ли восстановит фактический контроль над всей своей территорией.

“Нас тревожит, что конфликт превратился в войну на истощение, которая уничтожит целое поколение молодежи”, — сказал он.

Прочный мир потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины, заявили Келлог и Фляйц. Последний также добавил, что ключевым элементом процесса наверняка станет “вооружение Украины до зубов”.

“Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет быстрое прекращение российско-украинского конфликта, — заявил представитель Трампа Чун. — Боевые действия между Россией и Украиной даже не начались бы, если бы президентом был Дональд Трамп. Это прискорбно”.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что Трамп не намерен противостоять Путину.

“Дональд Трамп восхваляет Владимира Путина при каждой возможности и ясно дал понять, что не намерен ни перечить Путину, ни ратовать за демократию”, — заявил представитель предвыборного штаба Джеймс Сингер.

Преимущество на переговорах

Некоторые республиканцы воспротивятся плану из-за дальнейших трат на Украину. С начала боевых действий США уже потратили только на военную помощь Украине свыше более 70 миллиардов долларов.

“Таким образом сторонники Трампа хотят урезать помощь, а то и вовсе перекрыть кран”, — сказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

В этом месяце Путин заявил, что конфликт может закончиться, если Украина откажется от стремления в НАТО и отдаст четыре восточные и южные области, на которые претендует Россия.

На заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе послы Франции и Великобритании подтвердили свою точку зрения, что мира можно будет добиться лишь когда Россия уйдет с украинской территории, и эту позицию разделяет Киев.

Некоторые аналитики также выразили тревогу что план Келлога-Фляйца может дать Москве преимущество на переговорах.

“Келлог фактически описал процесс, направленный на отказ Украины от территории, которую сейчас занимает Россия”, — сказал бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид, курировавший российскую политику.

В подкасте на прошлой неделе Трамп исключил ввод на Украину и американских войск, и скептически отозвался о принятии страны в НАТО. Он дал понять, что в случае переизбрания стремительно начнет сокращать помощь Киеву.

Байден же последовательно настаивает на увеличении помощи Украине, а его администрация поддерживает перспективу ее членства в НАТО. В начале июня Байден и президент Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности.

Статья написана при участии Гая Фолконбриджа из Москвы