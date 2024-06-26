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ЦАМТО

Процедура приобретения БМП CV-90 для ВС Чехии будет продолжена

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Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 июня. Как сообщил польский ресурс Zbiam.pl, Чешское ведомство по защите экономической конкуренции (UOHS) 19 июня закрыло административное производство в отношении законности заключения контракта на закупку БМП CV-90 для ВС Чехии.

Основанием для закрытия производства стал отзыв запроса на проверку, поданного чешской компанией Defense Export вскоре после заключения контракта. Примечательно, что решение о прекращении производства вступит в силу только после официального объявления вышеупомянутой компанией об отзыве заявления. Сами разбирательства длились почти год, поскольку заявка была подана в конце июня 2023 года, примерно через месяц после заключения Министерством обороны Чехии контракта с Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) и компанией BAE Systems Hagglunds.

Основанием для подачи запроса стало нарушение, по мнению Defense Export, закона о государственных закупках. Компания обвинила Министерство обороны Чехии в несоблюдении принципов прозрачности, равенства и недискриминации, предусмотренных чешским законодательством. Заказчик якобы не проинформировал потенциальных альтернативных поставщиков и общественность о причинах выбора шведского предложения, а также официально не информировал о начале и ходе переговоров.

По данным чешского сайта Security Magazin, компания Defense Export отозвала заявление из-за большой продолжительности разбирательства и фактического отсутствия влияния решения на ход процедуры поставки.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 59,7 млрд. швед. крон, включая НДС (около 49,3 млрд. чешских крон без НДС) на поставку 246 боевых машин пехоты CV-90 Министерство обороны Чехии заключило с компанией BAE Systems Hagglunds в мае 2023 года. МО Чехии закупит в Швеции 246 ББМ CV-90, в том числе 29 мобильных мастерских. Контрактом предусмотрены услуги обучения, поставка запчастей и других аксессуаров. Кроме того, контракт содержит обязательство шведской стороны обеспечить долю участия чешской оборонной промышленности в размере не менее 40% стоимости закупки.

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Страны
Чехия
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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