"Калашников" передал заказчику партию УББ "КУБ" в рамках гособоронзаказа

ЦАМТО, 25 июня. АО "Концерн "Калашников" выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "КУБ", предусмотренную государственным контрактом, в адрес заказчика.

Производство комплекса "КУБ" осуществляется совместно с ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (концерн "Калашников"). В 2024 году данное предприятие увеличило производственные площади в 10 раз, вследствие чего удалось реализовать массовое производство изделий различного целевого назначения.

"КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Улучшение линейки управляемых барражирующих боеприпасов осуществляется благодаря тесному взаимодействию с заказчиком: сегодня заказчику поставляются модернизированные версии УББ "КУБ" увеличенного могущества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".