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ТАСС

МО РФ: Пентагон быстрыми темпами наращивает военно-биологическое присутствие в Африке

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: © Fotolia / Victor Moussa

Это произошло после того как России удалось остановить реализацию американских военно-биологических программ на освобожденных территориях Украины, сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пентагон вынужден переносить незавершенные исследования в другие регионы, в частности в Африку, после того как России удалось остановить реализацию американских военно-биологических программ на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В связи с тем, что нам удалось остановить реализацию военно-биологических программ на освобожденных территориях Украины, Пентагон вынужден переносить незавершенные в рамках украинских проектов исследования в другие регионы. В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка", - сказал он.

Он напомнил, что заказчиками исследований в Африке - в Демократической Республике Конго, Камеруне, Сьерра-Леоне, Уганде и ЮАР - со стороны американского правительства являются Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) и Госдепартамент. При этом для сокрытия целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей: подрядные и посреднические организации (всего - более 20 компаний), а также предприятия так называемой Big Pharma.

Кириллов обратил внимание, что деятельность компании Metabiota была прекращена на территории Африки, так как методы ее работы "стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств". Так, отметил он, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США.

Кириллов добавил, что среди участников незаконной военно-биологической деятельности - бывшие военнослужащие из США и Великобритании, сотрудники центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Наращивание американского военно-биологического присутствия в Африке

По словам Кириллова, имеющиеся в распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается "быстрыми темпами".

"Так, в октябре 2023 года сотрудники института инфекционных болезней Сухопутных войск США провели в природных очагах на территории Кении масштабное исследование хантавирусов с отбором проб от летучих мышей. Годом ранее американские военные биологи США изучали на местном населении воздействие противомалярийных препаратов", - сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов добавил, что в январе текущего года американские чиновники из Пентагона, Госдепа и Минздрава провели встречу с руководителями Африканского центра контроля заболеваний, на которой обсуждались перспективы развития лабораторного потенциала континента. Кроме того, при финансовой поддержке ДИТРА было начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии.

Кириллов предостерег африканских партнеров от сотрудничества с США в военно-биологической сфере. "Как показывает практика, подобное взаимодействие оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью. Примером являются такие инфекции, как желтая лихорадка, оспа обезьян и лихорадка долины Рифт, вспышка которой зафиксирована в Каире, где была размещена военно-биологическая лаборатория ВМС США", - сказал он, добавив, что только в 2013 году в результате вспышки желтой лихорадки заболели 170 тысяч человек, из них 60 тысяч - с летальным исходом. 

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