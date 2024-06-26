Американские корабли предложили вооружить ракетами от комплекса "Пэтриот"

Военно-морские силы США готовятся к началу летных испытаний в рамках программы по созданию компактного маневренного перехватчика (CAI), расширяющего арсенал корабельных универсальных установок вертикального пуска Mark 41, которыми оснащены американские эсминцы класса "Арли Бёрк", а также многие корабли стран НАТО и союзников Соединенных Штатов. Как уточняет Naval News, речь идет о боеприпасе, который дополнит возможности зенитных ракет SM-6 версий Dual I/II и Block IB по перехвату гиперзвуковых угроз.

Программа CAI предполагает, что за счет меньших габаритов нового перехватчика в одной ячейке установки Mark 41 можно будет разместить больше ракет, увеличив боезапас и потенциал противодействия.

Визуализация запуска противоракеты с эсминца класса "Арли Бёрк" Naval News

Используемые сегодня зенитные ракеты SM-6 версий Dual I/II и Block IB обладают диаметром 34 см и 53 см соответственно. Такие габариты позволяют загрузить в одну ячейку Mark 41 только по одному такому боеприпасу. Идея состояла в том, чтобы интегрировать в одну ячейку два новых перехватчика уменьшенных размеров.

Как утверждает Naval News, сегодня основным претендентом по программе CAI стала ракета PAC-3 MSE разработки Lockheed Martin, используемая в наземных комплексах ПРО "Пэтриот". В пользу этого боеприпаса сказался опыт применения установок "Пэтриот" в украинском конфликте, где система американской разработки противостоит в том числе ударам гиперзвуковым оружием.

Диаметр PAC-3 MSE составляет 29 см, что незначительно превышает половину диаметра контейнера, используемого в ячейках Mark 41. Представитель Lockheed Martin заявил Naval News на выставке Sea Air Space 2023, что для интеграции с корабельными пусковыми установками боеприпас останется практически без изменений, что затрудняет размещение в ячейке одновременно двух ракет.

"Наша главная задача – сохранить ракету такой, какая она есть. Так что придется попытать увеличить емкость одной ячейки", – сказал собеседник издания.

Согласно данным бюджетного запроса ВМС США на 2025 финансовый года (начнется 1 октября 2024 года), за планируемый период военные собираются провести 2–3 летных испытания в рамках программы CAI.

Ракета PAC-3 MSE оснащена двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает улучшенные характеристики как по высоте, так и по дальности. ЗУР поражает цели прямым ударом (hit-to-kill). Силовая установка и улучшенный планер обеспечивают ракете бо́льшую маневренность при перехвате более скоростных тактических баллистических ракет и крылатых ракет.