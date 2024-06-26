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ТАСС

Центр беспилотных систем в ДНР планирует обучать гражданских специалистов

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Республиканский центр беспилотных систем в ДНР
Республиканский центр беспилотных систем в ДНР.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ

Также в планах развитие применения беспилотных аппаратов воздушного, наземного и водного типов в гражданской сфере

ДОНЕЦК, 25 июня. /ТАСС/. Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) имени Героя России Владимира Жоги планирует в перспективе развивать применение беспилотников в гражданской сфере, сообщил ТАСС председатель парламента ДНР Артем Жога.

"Сейчас центр обучает курсантов бесплатно и набирает исключительно действующих военнослужащих. В перспективе же центром планируется обучение и гражданских лиц, а также развитие применения беспилотных аппаратов воздушного, наземного и водного типов в гражданской сфере", - сказал Жога.

Он добавил, что в центр готовит операторов дронов систем DJI и FPV, пулеметчиков, полевых медиков и саперов. "Все эти специальности сегодня широко востребованы на поле боя, - пояснил собеседник агентства. - Помимо прочего, специалисты центра активно тестируют и передают в тиражирование различные модификации беспилотников, которые успешно применяются на фронте".

Республиканский центр беспилотных систем был открыт в начале 2022 года. Он назван в честь Героя России и ДНР Владимира Жоги, погибшего в Волновахе при эвакуации мирных жителей. 

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