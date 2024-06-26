В Норвегии открыли новый завод по выпуску крылатых ракет

Норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace официально открыла новый завод в Конгсберге, где компания будет производить свои противокорабельные ракеты NSM и крылатые ракеты воздушного базирования JSM.

Как отмечает Naval News, в церемонии открытия предприятия участвовали не только руководители военного ведомства Норвегии, но и представители стран, которые заказывают у Kongsberg ракеты NSM и JSM.

Новое производство ракет Konsberg, Норвегия Kongsberg Defence & Aerospace

Завод расположен на территории индустриального парка Arsenalet, недалеко от штаб-квартиры компании. Открытие нового предприятия должно значительно увеличить мощности по производству ракет Kongsberg.

"Интерес к NSM и JSM вырос за последнее десятилетие, и в настоящее время это основные ударные ракеты пятого поколения в 13 странах, включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников, – заявил на церемонии президент Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли. – Это предприятие увеличит ежегодный выпуск NSM и JSM в геометрической прогрессии".

Процесс строительства нового завода начался в 2021 году в ответ на устойчивый рост заказов на ударные ракеты Kongsberg. Ранее в этом году компания получила финансирование от правительства Норвегии и Евросоюза для дальнейшего расширения производственных мощностей.

"Наш новый завод по производству ракет напрямую удовлетворит устойчивый и долгосрочный спрос на наши уникальные технологии, – добавил гендиректор компании Гейр Хёй. – Когда мы решили инвестировать в новый завод, мы уже видели значительный спрос. Текущая геополитическая ситуация заметно усилила потребности в наших оборонных возможностях и технологиях – как в Норвегии, так и на международном уровне".

На новой площадке будут трудиться около 1200 квалифицированных сотрудников. Вместе с новым заводом производственные площади Kongsberg по выпуску ракетного оружия увеличились до 90 000 кв. метров.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, все это в комплексе с применением передовых материалов затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

Норвежские ВМС приняли NSM на вооружение в 2012 году. Сегодня эту противокорабельную ракету выбрали США, Польша, Румыния, Канада, Германия, Австралия, Малайзия, Испания, Великобритания, Бельгия и Латвия. Схожей по конструкции авиационной ракетой JSM вооружены истребители Норвегии, Японии и Соединенных Штатов.