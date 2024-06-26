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ЦАМТО

СВ Боливии приняли на вооружение коммерческие БЛА китайского производства

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H520E
БПЛА H520E.
Источник изображения: yuneec.online

ЦАМТО, 25 июня. Сухопутные войска Боливии приняли на вооружение беспилотные летательные аппараты и новое оборудование спутниковой связи.

Как сообщает Infodefensa.com, новая техника была представлена на торжественном мероприятии, посвященном 87-летию военной связи и 51-летию командования связи, которое состоялось во Дворце почета Генерального штаба СВ Перу в Ла-Пасе.

Среди продемонстрированных систем особое внимание уделялось БЛА H520E производства китайской компании Yuneec International, а также оборудование для обеспечения спутниковой связи.

H520E представляет собой коммерческий гексакоптер нового поколения, который может быть оснащен тремя вариантами камер: E90x, E10Tx и E30Zx, а также другими системами. БЛА может применяться для ведения разведки, мониторинга, поддержки поисково-спасательных операций.

Масса БЛА – 1860 гр. (без камеры); размеры в разложенном виде (без пропеллеров) – 551x482x309 мм. Стабилизированная по трем осям камера разрешением 1920х1080 пикселей размещена на подвесе под корпусом. Аппарат оснащен шестью несущими винтами, ультразвуковой системой обнаружения препятствий, отказоустойчивой батареей. Продолжительность полета БЛА – 25 мин., дальность действия – до 6 км. Аппарат может применяться при ветре скоростью до 70 км/ч и оставаться в воздухе, даже если один из несущих винтов выйдет из строя. Предусмотрена функция возвращения в заданную точку.

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Страны
Боливия
Перу
Проекты
БПЛА
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