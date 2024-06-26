Военный эксперт допустил скорое увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского

Военный эксперт Суконкин: после Содоля в отставку может отправиться Сырский

Увольнение командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля может предвещать скорую отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Таким мнением 25 июня с «Известиями» поделился военный эксперт Алексей Суконкин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение заменить Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

«Видимо, через отстранение Содоля разворачивается кампания по отстранению Сырского. Он все-таки не оправдал возложенных на него надежд. И очень много информации с Украины идет о том, что офис президента прорабатывает различные варианты, как это сделать безболезненно, без потери лица Зеленским. Если [бывший главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный в свое время набирал очки и начал конкурировать уже по известности и политическому весу с самим Зеленским, то с Сырским ситуация другая. У Сырского нет заметных побед, у Содоля — тем более. Через увольнение Содоля офис президента пытается посмотреть, как отреагируют остальные игроки. И если всё хорошо пройдет, то следующим шагом будет устранение Сырского», — сказал Суконкин.

В последние месяцы в Киеве происходит множество кадровых перестановок. Одной из самых значительных стала отставка Залужного. На его пост был назначен Александр Сырский, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками.

В начале июня Сырский заявил, что для ВСУ складывается сложная обстановка на ряде участков фронта. Он отметил, что наиболее ситуация обострилась на харьковском, кураховском, покровском и купянском направлениях.

15 июня немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят назвал ситуацию для ВСУ на фронте безнадежной. По его словам, cлишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью новых вооружений, однако это не так.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.