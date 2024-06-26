Опубликованы кадры применения ХАМАС китайского ПТРК Red Arrow по израильской бронетехнике

Источник изображения: topwar.ru

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС впервые опубликовало кадры применения китайского ПТРК HJ-8L Red Arrow по израильской инженерной машине Namer CEV.

На кадрах, снятых в окрестностях города Рафах на юге сектора Газа, можно увидеть, как палестинцы поражают ракетой из ПТРК китайского производства бронетехнику ЦАХАЛ. При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс. ПТРК HJ-8 ранее экспортировался в различные страны и использовался в вооруженных конфликтах в Югославии, Судане и Шри-Ланке.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время в Рафахе продолжаются активные боестолкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления. Подразделениям израильской армии удалось расширить зону контроля в центральной и северной части города и завладеть примерно третью территории населенного пункта. В центральной части Рафаха израильские подразделения ведут бои в лагере Аш-Шабура. Тем временем палестинские формирования регулярно заявляют об успешных засадах на ЦАХАЛ на этом участке.

На северном фланге линии боевого соприкосновения в Рафахе подразделения израильской армии продвинулись в Саудовском квартале в Телль ас-Султане, где основной целью является здание университета Аль-Кудс, где предположительно может находиться одна из баз ХАМАС. Кроме того, подразделения ЦАХАЛ закрепляются на позициях к югу от мечети Тайбе. По информации палестинских источников, ЦАХАЛ регулярно предпринимает попытки атак в прибрежном районе Рафаха Аль-Маваси.

Между тем, отмечается снижение темпов продвижения израильтян в южной части сектора Газа, что, помимо прочего, обусловлено тем, что основные боестолкновения сейчас проходят в плотной городской застройке, где ХАМАС чувствует себя достаточно вольготно.