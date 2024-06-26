Минобороны Украины сообщило, что 1,1 млн военнообязанных годны к призыву

Спикер ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что такая информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении "Резерв+

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных. Такие данные привел спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Армия ТV".

По его словам, такая информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении "Резерв+". "Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны", - утверждал представитель военного ведомства.

Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, в том числе 1,78 млн граждан через "Резерв+". При этом спикер Минобороны подчеркнул, что речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В последние месяцы в стране принят ряд мер по ужесточению правил проведения мобилизации. 18 мая в силу вступил соответствующий закон. В тот же день Минобороны запустило приложение "Резерв+", которое фактически является электронным кабинетом военнообязанных. В соответствии с новым законом о мобилизации все военнообязанные от 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить в нем свои военно-учетные данные. Всем, кто не сделает это до 16 июля, будут высланы повестки. А живущие за границей украинцы без этого не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта.

После открытия "Резерв+" в украинских СМИ появились сообщения, что украинцы массово вносят в приложение фейковую информацию об адресе своего проживания. После этого издание "Страна" опубликовало разъяснение, что военнообязанным, указавшим неверный адрес, не получившим повестку или не зарегистрировавшимся в приложении "Резерв +", грозит блокировка банковских счетов.