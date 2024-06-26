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ТАСС

На Украину доставили первую партию боеприпасов по "чешской инициативе"

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

Чешский премьер Петр Фиала заявил, что Прага для предоставления помощи Киеву "делает все, что возможно"

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Первая партия боеприпасов, приобретенных по "чешской инициативе", доставлена на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Первая партия боеприпасов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", - написал он в X (ранее Twitter).

Чешский премьер добавил, что его страна для предоставления помощи Киеву "делает все, что возможно".

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Как ранее заявлял Фиала, Киев в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы.

В апреле Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. 

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Страны
Украина
Чехия
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