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Военное обозрение

Джо Байден присвоил Кении статус основного союзника США вне НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Кения получила статус основного союзника США вне НАТО, соответствующее решение принял Джо Байден. Об этом говорится в меморандуме, распространенном Белым домом.

Байден предоставил Кении статус основного союзника США вне НАТО, это уже третья страна, удостоенная такой «чести» за время президентства самоходного Джо. Ранее такой же статус получили Колумбия и Катар. Вообще же, учитывая Кению, статусом основного союзника США вне НАТО обладают 19 стран, еще 13 стоят в очереди, включая пять бывших советских республик: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина.

Статус основного союзника вне НАТО предоставляет получившей его стране некие «привилегии», в частности в сфере торговли вооружениями, а также в сфере безопасности. В то же время он не накладывает никаких обязательств на сами Соединенные Штаты.

(...) статус указывает на тесные отношения между государствами и дает иностранным партнерам определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности, но при этом «не влечет никаких обязательств в области безопасности» со стороны США

- говорится в заявлении Госдепа США.

Статус основного союзника США вне НАТО был введен в 1989 году, хотя получать его начали с 1987-го. Первыми статус получили Израиль, затем Австралия, Египет, Япония и Южная Корея.

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