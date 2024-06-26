Первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы" прибыла на Украину

ЦАМТО, 25 июня. Первая партия снарядов в рамках "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах прибыла на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 июня премьер Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети Х.

"Первая поставка снарядов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", – написал он.

Как напоминает агентство, в конце мая чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что 15 стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести на счет чешской инициативы более 1,6 млрд. евро.

Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. ед. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.