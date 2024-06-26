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ТАСС

В РАН считают нужным расширить сотрудничество с ЮАР по космосу

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Флаги России и ЮАР
Флаги России и ЮАР.
Источник изображения: news.traders-union.ru

По словам члена-корреспондента РАН Александра Лутовинова, в число основных направлений сотрудничества двух стран входят, в частности, фундаментальные исследования в рамках совместных проектов с Российским научным фондом и Минобрнауки

МОСКВА, 25 июня /ТАСС/. России необходимо расширить сотрудничество с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) по космосу, в том числе в сфере космической связи, заявил член-корреспондент РАН Александр Лутовинов на президиуме РАН.

"Целесообразно и необходимо дальнейшее расширение сотрудничества в области астрономии и космических исследований с ЮАР", - сказал он.

По его словам, среди основных направлений сотрудничества двух стран - фундаментальные исследования в рамках совместных проектов с Российским научным фондом и Минобрнауки, поддержка флагманского проекта BRICS-OTN, предназначенного для поиска новых объектов и наблюдения за потенциально опасными объектами и космическим мусором а также проработка вопроса об использовании территории и ресурсов ЮАР для приема научных данных с бортов российских космических обсерваторий.

"Уникальное географическое расположение и комфортные погодные условия (в ЮАР) создают прекрасные возможности для размещения наземных пунктов космической связи, которые могут дополнять российские наземные станции приема и слежения", - сказал он.

На пятом ежегодном заседании BAWG (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2019) представители стран БРИКС, договорились разработать флагманский проект, воспользовавшись преимуществами объединенных научных и технологических возможностей.

Флагманский проект называется "Интеллектуальный телескоп и сеть передачи данных БРИКС" (BRICS Intelligent Telescope and Data Network, BITDN). 

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Страны
Бразилия
Россия
ЮАР
Проекты
БРИКС
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