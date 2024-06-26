Беспилотник "Калашникова" победил в конкурсе "Аэрологистика"

Он переместил 200 кг груза на 600 км

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки "Легионер" концерна "Калашников" стал победителем технологического конкурса "Аэрологистика", менее чем за 10 часов преодолев расстояние в 660 км с грузом на борту. Об этом сообщили в концерне.

"Беспилотное воздушное судно (БВС) "Легионер" производства ГК "Тихие Крылья" (концерн "Калашников") стало победителем технологического конкурса "Аэрологистика", организованного АНО "Платформа Национальной технологической инициативы". В рамках конкурса БВС от "Калашникова" преодолело расстояние 660 км с грузом на борту, выполнило 20 взлетов и посадок за 9 часов 41 минуту 56 секунд и переместило 200 кг груза между тремя площадками", - отметили в концерне, добавив, что этот результат "подтверждает высокие надежность и эффективность использования гражданских беспилотников от "Калашникова".

Как рассказал руководитель отдела продаж ГК "Тихие Крылья" Кирилл Маслянко, беспилотник "Легионер" представляет собой электрический самолет вертикального взлета и посадки, способный доставлять грузы в труднодоступные места, проводить дистанционное зондирование местности и видеомониторинг. "Аналог данной модели уже сегодня поставляется по национальному проекту "БАС" в рамках гражданского госзаказа в Государственную транспортную лизинговую компанию (АО "ГТЛК")", - добавил Маслянко, его слова приводятся в сообщении.