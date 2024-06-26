Правительство Испании оценит возможность ежегодного производства для Украины до 50 ББМ ASCOD

ЦАМТО, 25 июня. Испанская компания GDELS-Santa Barbara Sistemas представила правительству страны план производства на своем заводе в Трубии (провинция Астурия) до 50 гусеничных ББМ ASCOD в год для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Infodefensa.com, предложение было представлено по итогам встречи президента Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес с представителями ведущих компаний оборонной промышленности Испании в Монклоа.

Как напоминает Infodefensa.com, в мае этого года было подписано двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в рамках визита в Мадрид Владимира Зеленского. При этом испанская промышленность претендует на ведущую роль в данном соглашении, которое уже включает выделение более 1 млрд. евро на пакет вооружений, большая часть из которого будет новым.

С момента подписания соглашения с Украиной испанское правительство уже более месяца не раскрывает подробностей о том, какие системы и вооружения оно будет приобретать, когда планируется подписать контракты или с какими компаниями оно ведет переговоры. Известно, что на текущий момент твердых заказов еще нет.

Относительно производства боевых бронированных машин ASCOD для ВСУ сообщается, что изготовление первой партии ББМ в принципе не повлечет для предприятия больших проблем. На заводе в Трубии осуществляется производство всех компонентов: от резки листового металла до сборки транспортных средств и интеграции различных систем вооружения.

Компания GDELS-Santa Barbara Sistemas с середины прошлого года на заводе в Алькала-де-Гуадаира в Севилье также ведет работы по ремонту 19 танков "Леопард-2A4" для Вооруженных сил Украины. Ранее на этих же мощностях компания отремонтировала первую партию из 10 ОБТ "Леопард-2A4", которая была поставлена на Украину в период с апреля по июль 2023 года.

Со стороны ЦАМТО напомним, что информация о возможной организации лицензионного производства на территории Украины испанских боевых машин пехоты ASCOD или шведских CV-90 циркулировала в украинских СМИ с конца прошлого года. Как теперь выясняется, речь идет о том, что для ВСУ будут производиться обе БМП в последней конфигурации, однако на заводах компаний-разработчиков.