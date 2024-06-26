Катар ведет переговоры с Индией по продаже 12 истребителей "Мираж-2000-5"

ЦАМТО, 25 июня. Индия и Катар ведут переговоры относительно приобретения списанных истребителей "Мираж-2000-5" из состава Военно-воздушных сил Катара.

Как сообщает The Economic Times, делегация высокого уровня Катара 21 июня прибыла в Нью-Дели для обсуждения возможной продажи 12 истребителей "Мираж-2000-5".

Согласно источнику издания, катарские самолеты могут стать хорошим дополнением к двум эскадрильям "Мираж-2000", которые, как ожидается, останутся на вооружении ВВС Индии еще около 10 лет. Проблем с вводом дополнительных однотипных самолетов возникнуть не должно: в последние годы в Индию из Франции поставлено достаточное количество запчастей. Сделка с Катаром, в случае ее реализации, позволит ВВС Индии довести общее количество истребителей "Мираж-2000" до 60 ед.

Окончательная стоимость сделки будет определена после тщательной оценки самолетов, однако, как ожидается, она будет находиться в диапазоне 60-70 млрд. рупий (800-930 млн. долл.), включая вооружение, двигатели и запчасти.

ВВС Индии столкнулись с острой нехваткой истребителей, поскольку замена устаревших МиГ-21 не была осуществлена вовремя. Из планируемых к закупке 126 новых многоцелевых истребителей по итогу было заказано только 36 французских "Рафаль".

Справочно:

Произведенные в 1997-1998 годах 12 катарских истребителей "Мираж-2000-5" находятся в хорошем техническом состоянии и имеют достаточно большой остаточный ресурс. В последние годы относительно их приобретения вела переговоры французская частная компания Ares, Болгария, а в последнее время – Индонезия.

Тем не менее, в январе этого года Министерство обороны Индонезии сообщило об отказе от плана по приобретению "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, а высвобожденные средства будут использованы для модернизации парка истребителей Су-27/Су-30 и F-16.

Одной из главных причин отказа от катарских "Мираж-2000-5" стало отсутствие одобрения со стороны Министерства финансов Индонезии. Правительство не смогло получить кредит в размере около 800 млн. долл. под эту сделку на финансовом рынке.

Второй причиной отказа от реализации проекта стали возражения законодателей.

Бывший командующий ВС Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что план по закупке "Мираж-2000-5" нецелесообразен, так как возникнут сложности с их техническим обслуживанием. Самолеты данного типа больше не производятся и очевидно, что сложности с получением запчастей для них неизбежны, а, следовательно, и непредвиденные финансовые затраты.

Соглашение с Индонезией предусматривало поставку 12 самолетов "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара (9 одноместных "Мираж-2000-5EDA" и 3 двухместных "Мираж-2000-5DDA), 14 двигателей, вооружения, технической документации, запасных частей, испытательных стендов, кондиционеров, услуг поддержки (3 года), обучение пилотов и технических специалистов.