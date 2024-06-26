ИИ защитит от перебоев электроэнергии

Nature: модель ИИ научили за миллисекунды бороться с перебоями электричества

Специалисты Техасского университета в Далласе (США) разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) для защиты от перебоев в подаче электроэнергии. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые разработали инструмент, который использует новые технологии для обнаружения и устранения таких проблем, как отключение электроэнергии. Система работает автономно и без вмешательства человека. Модель может перераспределять потоки энергии в случае экстренных ситуаций за считанные миллисекунды — например, обрыва линий электропередач или стихийных бедствий.

По словам специалистов, при создании модели они полагались на метод обучения с подкреплением. Так, в случае резкого прекращения передачи энергии система моментально переключалась на рабочую линию или активировала резервные системы питания.

«Наша цель — найти оптимальный путь, чтобы как можно быстрее передать электроэнергию большинству потребителей», — заявил автор исследования доктор Цзе Чжан. По его словам, система реагирует за миллисекунды, тогда как живым операторам обычно нужно не менее двух часов, чтобы разобраться в поломке и восстановить электроснабжение. Однако доктор Чжан заметил, что до развертывания ИИ-модели предстоит провести дополнительные исследования.

Ранее российские эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) в интервью RTVI оценили опасность от технологий будущего. Так, специалист Дмитрий Николаев заметил, что ИИ скорее создаст новые рабочие места, чем ликвидирует имеющиеся.