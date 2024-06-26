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В США сравнили китайский J-20 и американский F-35

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Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters.

TNI: китайский истребитель J-20 быстрее американского F-35

Китайский истребитель пятого поколения J-20 быстрее американского F-35, но уступает ему по параметрам малозаметности. Характеристики самолетов сравнили в публикации The National Interest (TNI).

«Хотя точные характеристики J-20 не разглашаются, сообщается, что он быстрее американского F-35, но имеет большую эффективную площадь рассеяния, что делает его более заметным», — пишет издание.

При этом китайский истребитель уступает американскому по характеристикам силовой установки. По словам автора, китайский двигатель WS-15 отстает «минимум на 10 лет» от американского F-35.

Ранее в июне издание The War Zone писало, что истребители F-35A Военно-воздушных сил США вооружили норвежскими крылатыми ракетами Joint Strike Missile. Ракета дальностью около 560 километров получила боевую часть весом 120 килограммов.

В конце марта заместитель министра обороны США Уильям Лапланте заявил о начале серийного производства F-35A спустя 22 года после начала разработки.

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
F-35A
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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