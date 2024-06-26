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Военное обозрение

Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

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Источник изображения: topwar.ru

Брюссель продолжает откровенно давить на Белград, буквально принуждая Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и начать открыто оказывать военную помощь киевскому режиму. В качестве инструмента шантажа еврочиновники используют стремление этой балканской страны вступить в Евросоюз.

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил, что поддержание Сербией связей с Россией несовместимо со стремлением страны вступить в союз.

Мы готовы и дальше углублять отношения и наращивать помощь своим партнерам в этом регионе (Балканы), но и от них мы ожидаем поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине и особенно в отношении мер, принимаемых для противодействия России

— высказал общую позицию европейской бюрократии в отношении стран Балканского региона по поводу стремления вступить в ЕС глава евродипломатии.

Он подчеркнул, что тесное взаимодействие стран Западных Балкан с Россией неприемлемо с курсом на вступление в Евросоюз. Касательно конкретно Сербии, продолжил Боррель, то руководство этой страны должно кардинально пересмотреть свою политику по поводу украинского конфликта и антироссийских санкций. Только это может стать условием для продолжения евроинтеграции Сербии.

ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие

— отметил Боррель, очевидно намекая на Венгрию и немного на Словакию, которые никак не желают оказывать военную помощь Киеву.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич накануне в интервью британскому изданию Financial Times признался, что частные оборонные предприятия страны за последние два-три года поставили боеприпасы другим государствам, включая США, на сумму около 800 миллионов евро. Причем речь идет о снарядах и ракетах советского калибра, которые точно не нужны государствам НАТО. Очевидно, что конечным их получателем стала Украина. В частности, по неподтвержденным официально данным в прошлом году сербская компания Krusik поставила Киеву через Турцию 3,5 тысячи единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град».

К слову, идущий на поправку после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо хотя и отказывается от государственной военной поддержки Украины, не возражает против поставок оружия Киеву частными национальными компаниями. В принципе, это всё, что нужно знать о наших нынешних «друзьях» в лице других стран.

Заявку на вступление в Евросоюз Сербия подала в 2009 году, хотя переговоры об этом были начаты еще в 2005-м. В декабре 2013 года Совет Европейского союза одобрил решение начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС в январе 2014 года, а в сентябре 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. На деле, как это часто бывает в случае обещалок Брюсселя, в том числе по поводу вступления в ЕС Украины, да и других стран, процесс этот затянулся на неопределенный срок и фактически стал перманентным.

Так в начале февраля этого года глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о планах не ждать членства страны в Евросоюзе и искать другие «исторические пути», особенно в сфере экономического сотрудничества. Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году, официальные переговоры о членстве были начаты в 2005 году, хотя заявку на членство Анкара подала еще в 1987 году.

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