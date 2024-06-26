Войти
ТАСС

В КГНЦ считают возможной печать корпусов катеров с помощью аддитивных технологий

315
0
0
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

В то же время научный руководитель центра Валерий Половинкин полагает, что аддитивным технологиям необоснованно уделяют особое внимание

КРОНШТАДТ, 25 июня. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) - ведущий НИИ кораблестроительной отрасли - считает возможным печатать корпуса быстроходных малоразмерных катеров с помощью аддитивных технологий. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"В Крыловском центре мы действительно этим серьезно занимаемся. Есть очень оригинальные решения. Мы считаем, что действительно можем печатать корпуса быстроходных малоразмерных катеров с помощью аддитивных технологий. У нас есть обрабатывающие станки, в которые закладывается математическая модель, на выходе получается обычная модель, которую мы в последующем испытываем", - сказал он.

В то же время он полагает, что аддитивным технологиям необоснованно уделяют особое внимание. "Некоторые специалисты считают, что аддитивные технологии - это все. На самом деле они, как и любая технология, имеют строго определенную область применения. Если вы производите детали простой конструкции, выполнение которых возможно с помощью простых технологических операций (штамповка, литье), то никаких аддитивных технологий применять не следует. Это, как правило, затратно и неэффективно", - уверен он.

"Аддитивные технологии, как правило, применяются там, где единичная продукция сложной конструкции. Некоторые ошибочно полагают, что аддитивные технологии связаны с композитными материалами. На самом деле могут использоваться и металлические материалы - порошки", - сказал Половинкин. Он напомнил, что эти технологии строятся на нанесении, печатании какой-то конструкции. "В настоящее время за рубежом аддитивные технологии существенно развиваются, но там, где выпускается продукция сложной конструкции, и в основном единичная. При массовом производстве простых конструкций это несерьезно", - уверен он. "У этих технологий еще масса недостатков. Но то, что за ними может быть определенное будущее, - это факт", - считает Половинкин.

Как сообщили ТАСС в КГНЦ, Крыловский центр совместно с ООО "Тоталзед" и ПАО "ССЗ "Вымпел" выполнили отработку технологии печати в формате 3D и напечатали первую в России модель яхты с помощью аддитивных технологий.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз - на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19 - 23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Выставки
МВМС
Похожие новости
27.06.2013
В Санкт-Петербурге все готово к открытию 6-го Международного военно-морского салона МВМС-2013
21.05.2013
Денис Мантуров провел заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного военно-морского салона МВМС-2013
26.06.2009
Более 30 российских подлодок могут быть проданы за рубеж до 2015 года - "Рособоронэкспорт"
05.11.2008
Иностранные и российские военные корабли и подводные лодки примут участие в МВМС-2009
29.06.2007
МВМС-2007: Россия оснастит испанские корабли для третьих стран
29.06.2007
Демонстрация главного калибра. Международный военно-морской салон открылся в Петербурге
28.06.2007
В Петербурге начинает работу третий международный военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева