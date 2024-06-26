В КГНЦ считают возможной печать корпусов катеров с помощью аддитивных технологий

В то же время научный руководитель центра Валерий Половинкин полагает, что аддитивным технологиям необоснованно уделяют особое внимание

КРОНШТАДТ, 25 июня. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) - ведущий НИИ кораблестроительной отрасли - считает возможным печатать корпуса быстроходных малоразмерных катеров с помощью аддитивных технологий. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"В Крыловском центре мы действительно этим серьезно занимаемся. Есть очень оригинальные решения. Мы считаем, что действительно можем печатать корпуса быстроходных малоразмерных катеров с помощью аддитивных технологий. У нас есть обрабатывающие станки, в которые закладывается математическая модель, на выходе получается обычная модель, которую мы в последующем испытываем", - сказал он.

В то же время он полагает, что аддитивным технологиям необоснованно уделяют особое внимание. "Некоторые специалисты считают, что аддитивные технологии - это все. На самом деле они, как и любая технология, имеют строго определенную область применения. Если вы производите детали простой конструкции, выполнение которых возможно с помощью простых технологических операций (штамповка, литье), то никаких аддитивных технологий применять не следует. Это, как правило, затратно и неэффективно", - уверен он.

"Аддитивные технологии, как правило, применяются там, где единичная продукция сложной конструкции. Некоторые ошибочно полагают, что аддитивные технологии связаны с композитными материалами. На самом деле могут использоваться и металлические материалы - порошки", - сказал Половинкин. Он напомнил, что эти технологии строятся на нанесении, печатании какой-то конструкции. "В настоящее время за рубежом аддитивные технологии существенно развиваются, но там, где выпускается продукция сложной конструкции, и в основном единичная. При массовом производстве простых конструкций это несерьезно", - уверен он. "У этих технологий еще масса недостатков. Но то, что за ними может быть определенное будущее, - это факт", - считает Половинкин.

Как сообщили ТАСС в КГНЦ, Крыловский центр совместно с ООО "Тоталзед" и ПАО "ССЗ "Вымпел" выполнили отработку технологии печати в формате 3D и напечатали первую в России модель яхты с помощью аддитивных технологий.

МВМС "Флот-2024" проходил в 12-й раз, и второй раз - на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19 - 23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".