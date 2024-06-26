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Самолеты ТОФ отработали поиск подлодок на учениях

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС.

Противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142МЗ ТОФ отработали поиск целей на учениях

Противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142МЗ авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к отработке учебно-боевых задач по поиску целей в ходе двухстороннего оперативного учения (ДОУ). Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Самолеты морской авиации флота Ил-38Н и Ту-142МЗ в ходе проведения полетов в акватории проведения ДОУ отработали задачи по предназначению с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок вероятного противника», — говорится в сообщении.

Вертолетчики также отработали тактические приемы по поиску подлодок в ходе учений. Пилоты применяли опускаемые гидроакустические станции и радиолокационные комплексы. В свою очередь, экипажи противолодочных самолетов выполняли поисковые мероприятия в проливных зонах островов курильской гряды. Полученные летчиками координаты передали на командные пункты отрядов кораблей ТОФ.

Ранее в июне стало известно, что корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» провели в море тренировку с участием палубных вертолетов Ка-27.

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Продукция
Ил-38
Ка-27
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Военные учения
ТОФ
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