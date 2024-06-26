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Партия новейших колесных гаубиц «Мальва» поступила в ВС РФ

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Источник изображения: Фото: Ростех

«Ростех»: в ВС России поступила партия новейших колесных гаубиц «Мальва»

«Ростех» поставил в Вооруженные силы России партию новейших самоходных 152-миллиметровых самоходных колесных гаубиц «Мальва». Об этом 25 июня сообщила госкорпорация на своем сайте.

«Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации», — говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, гаубицы «Мальва» предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

С помощью этого оружия можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км, а боезапас одной установки насчитывает не менее 30 выстрелов.

«Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим «одновременный огневой налет», когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно», — отметил директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Ранее, 17 июня, российские военные разработали ударно-транспортный беспилотник «Перун». Он может оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, забрасывать в тыл врага десантные группы.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Проекты
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